ترویج آموزه های دینی در جلوگیری از انحرافات جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدصادق پهلوان ظهر سه شنبه در همایش رابطان امر به معروف ونهی از منکر ادارات شهرستان آمل گفت: متاسفانه امروز دشمن با تمام امکانات درحال مقابله با نظام اسلامي و منحرف کردن نسل جوان جامعه ایرانی از مسیر ارزشهای دینی وانقلابی است.

وی افزود: هنوز متولیان این امر به نخوبی نتوانستند آموزه هاي ديني رادرخانواده، جامعه و مراکز فرهنگي ودانشگاهي ترویج کنند که اين نوعي از زنگ خطراست که دشمن با استفاده ازاين رويکرد درحال ضربه زدن به مااست.

عضو اجرایی ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر آمل، با بیان اینکه در دوران گذشته بروز ناهنجاريهاي اجتماعي وتبليغ ضد ارزشهاي اسلامي رواج فراوان داشت و امروزه این روند رو به کاهش است، ادامه داد: خوشبختانه مردم ما باهوشياری و تحت رهبري امام عزيزمان با بصيرت انقلاب کردند و منکر را از جامعه حذف کردند.

سرهنگ پهلوان افزود: هدف از تهاجم فرهنگي كنترل فرايند تصميم‌گيري، شيوه اطلاع‌رساني و تغيير در نظام ارزشهاست، ‌به‌طوري كه منجر به استيلاي سياسي و اقتصادي كشور مهاجم شود.

وی ادامه داد: تهاجم فرهنگي به‌مفهوم نفي هويت فرهنگي و ملي كشور مورد تهاجم به منظور برقراري سلطه فكري و فرهنگي،‌ از طريق تغيير باورها، رفتارها، روشها و آداب و رسوم زندگي فردي و اجتماعي آن ملت، منطبق با الگوهاي فرهنگي مهاجم خواهد بود.

فرمانده انتظامي شهرستان آمل از بعضي واحدهای صنفی که براي جلب مشتري از افرادی بکارگیری که جذب کننده مشتري هستند، ابراز تاسف کرد وگفت: این موارد از مظاهر عینی نفوذ تبلیغاتی دشمن در جامعه است و باید به طور جدی با آن برخورد شود.

سرهنگ پهلوان افرزود: اگر توانستيم راه اصلاح را ازخودمان شروع کنيم، يقينا ديگران از ما درس مي گيرند و غفلت از فرهنگ غني شهدا ما رااز مسير اصلي دور مي کند .

وی یادآور شد: در دوران دفاع مقدس شاهد ظهور ارزشي هاي بوديم که رزمندگان با نثار خونشان آنرا حفظ کردند واگر دراين برهه از زمان دچار مشکلات ناهنجاري درجامعه هستيم دليل آن اينست که نتوانستيم آن ارزشها راخوب حفظ کنيم .