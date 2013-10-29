  1. استانها
  2. گیلان
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

مهدوی عنوان کرد:

ایجاد بستر برای توسعه عمران روستایی از اهداف مهم طرح هادی است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری گیلان گفت: ایجاد زمینه و بستر برای توسعه عمران روستایی با توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی از اهداف طرح هادی است.

سید عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه بافت موجود در طرح هادی ساماندهی و اصلاح می شود، افزود: نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف همچون مسکونی، تجاری، تاسیساتی و نیازمندی های عمومی روستایی در قالب مصوبات طرح های ساماندهی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هدایت سکونتگاهی از برنامه های مهم در طرح های هادی است، اظهار داشت: بر این اساس مشاور طرح فضاهای موجود را تعریف می کند که اگر در مکان مورد نظر فضای مسکونی در نظر گرفته شود سکونتگاه ها، مساجد، مدارس و مکان های مورد نیاز دیگر جانمایی می شود.

مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری گیلان با بیان اینکه طرح هادی فضاهای روستایی را ساماندهی می کند، گفت: این طرح در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران روستایی تهیه و اجرا خواهد شد.

وی یادآورشد: تهیه طرح هادی روستایی به منزله سند توسعه اقتصادی - اجتماعی روستا تلقی می شود که بر اساس آن تمامی نیازمندی های مسکونی،‌ خدماتی، صنعتی و غیره  برای افق طرح با رعایت و لحاظ کردن تمامی ضوابط و مقررات و حرائم مختلف در چارچوب نقش و جایگاه روستا در طرح های فرادست، ناحیه ای و منطقه ای، ‌مکان یابی شده و با رعایت عرض معابر با توجه به نیازمندی های ترددی و گذر بندی به روان سازی و کالبد می پردازد.

