استفاده از یافته های علمی در پیشبرد کیفی صنعت و صادرات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت ستوده در نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی و استانداردسازی در صنایع نساجی و چرم که ظهر سه شنبه در سازمان ملی استاندارد ایران مستقر در کرج برگزار شد، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا از یافته ها و ظرفیت های علمی در تدوین استانداردهای بین المللی استفاده کنیم.

وی استفاده از یافته های علمی را در پیشبرد و ارتقا کیفی صنعت و تسهیل صادرات در کشور ضروری دانست و تاکید کرد: استاندارد حلقه مفقوده بین دانشگاه و صنعت است و سعی داریم با ارتباط بین دانشگاه و صنعت، چشم انداز خوبی را در توسعه صادرات غیرنفتی ترسیم کنیم.



ستوده فعالیت انجمن های علمی در کشور را با رویکرد استانداردسازی مهم توصیف کرد و گفت: انجمن ها باید با این نگرش به کار خود ادامه دهند.



وی افزود: همکاری دانشگاهها و سازمان ملی استاندارد ایران برای اجرای برنامه های دانش بنیان در کشور ضروری است.



رئیس پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: تاکنون تدوین استانداردهای پژوهش محور و صادرات محور با هدف ارتقای کارایی صنایع کشور از بارزترین فعالیت های پژوهشگاه استاندارد ایران بوده است.



وی تاکید کرد: پژوهشگاه استاندارد ایران به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاهها و پژوهشگاههای علمی کشور در حوزه کالا و خدمات و استاندارد سازی یافته های علمی گام برمی دارد.

نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی و استانداردسازی در صنایع نساجی و چرم با هدف به کارگیری فناوری نوین، بررسی چالش ها در زمینه استاندارد سازی، تبدیل یافته های علمی به استاندارد ملی و بین المللی و استانداردسازی محصولات جهت ارتقای کیفیت محصولات صنایع و چرم برگزار شد.



معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد، رئیس پژوهشگاه استاندارد، مدیران دفتر صنایع نساجی و چرم وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضای انجمن های نساجی، چرم و کفش و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در این همایش یک روزه حضور داشتند.