هنر اسلامی باید دارای عقلانیت قوی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و برگزار کنندگان دومین جشنواره فیلم اشراق که در موسسه اسرا برگزار شد طی سخنانی با تاکید بر ارائه هنر معقول از سوی حوزه بیان کرد: در هنر باید عقلانیت مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه ارکان اصلی هنر در جامعه اسلامی دارای سه رکن است ادامه داد: عقلانیت، حس و تخیل قوی از جمله ارکانی است که در ارائه هنر و جذب مخاطب در جامعه اسلامی باید بدان توجه شود تا با همراهی این سه مقوله بتوان به اهداف هنر دینی دست یافت.

این مفسر قرآن کریم، عقلانیت قوی را موجب به کمال و تعالی رساندن مخاطب توسط هنر ارزیابی کرد.

وی در ادامه به شخص هنرمند اشاره و گفت: خداوند قدرتی را در نهاد هنرمند قرار می‌دهد که وی باید از این قدرت در به کمال رساندن انسانیت بهره برداری کند.

70 فیلم، فیلنامه و انیمیشن در بخش داوری جشنواره اشراق

همچنین در ادامه این دیدار رئیس دفتر تبلیغات اسلامی به برگزاری جشنواره فیلم اشراق اشاره و گفت: این جشنواره با موضوع روحانیت و حوزه‌های علوم دینی برگزار شده است.

حجت الاسلام احمد واعظی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته 70 فیلم، فیلنامه و انیمیشن به بخش داوری جشنواره راه یافته است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: مراسم اختتامیه این جشنواره و معرفی آثار برگزیده روز پنج شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

