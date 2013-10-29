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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۳

کتاب "ایستاده در میدان مین" در اردبیل منتشر شد

کتاب "ایستاده در میدان مین" در اردبیل منتشر شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: کتاب "ایستاده در میدان مین" با موضوع دفاع مقدس و بیان خاطرات یکی از رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی در اردبیل منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در 320 صفحه چاپ و انتشار یافته، توسط محمود مهدوی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس استان اردبیل نوشته شده است.

در این کتاب زندگینامه جواد زنجانی سه سرفصل کودکی، دوران دفاع مقدس و پس از جنگ و مسئولیت های سیاسی و اجتماعی به همراه عکس و خاطرات به نگارش درآمده است.

مراسم رونمایی از این کتاب که بلافاصه بعد از انتشار به چاپ دوم نیز رسیده است، بزودی به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان در اردبیل برگزار خواهد شد.

استان اردبیل طی سال های اخیر در زمینه دفاع مقدس بویژه خاطرات و زندگینامه شهدا و رزمندگان کتب بسیاری را منتشر کرده که برخی از آنها در سطح کشور نیز مطرح شده است.

کد مطلب 2165165

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