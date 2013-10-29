لزوم معرفي شهداي كردستان/ يادمان هاي راهيان نور در استان ايجاد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر امروز در جریان دیدار مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کردستان عنوان كرد: بايد از تمامي ظرفيت هاي موجود در راستاي معرفي شهداي اين استان استفاده كرد.

وي با بيان اينكه، استان کردستان صحنه مستقیم دفاع مقدس و از میادین درگیر در بحث جنگ تحمیلی بود و به تعبیر مقام معظم رهبری در دو جبهه داخلی و خارجی می‌جنگید عنوان كرد: متاسفانه وضعیت امروز کردستان هیچ تناسبی با شان و جایگاه جهادی این استان ندارد و به همين دليل بايد توجه داشت كه در اين بخش اقدامات بهتري از سوي مديران و مسئولان استان صورت گيرد.

مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان با بيان اينكه عزت و اقتدار كنوني نظام اسلامي به بركت وجود شهدا به دست آمده است، افزود: ما مدیون شهداییم و کردستان شهدای سرافراز زیادی در صحنه دفاع مقدس تقدیم اسلام کرده كه بايد براي معرفي اين عزيزان از تمامي ظرفيت ها استفاده كرد.

وي عنوان کرد: در همه دنیا عرصه های فیزیکی و مقر ستادی و فرماندهی جنگ به عنوان آثار ماندگار حفظ و نگهداری می شود اما در سنندج از موقعیت تیپ بیت المقدس که زمانی میعادگاه شهدا و معراج بهترین بندگان الهی و فرشتگان و ملائک الله بود، هیچ خبری نیست و این سرزمین نورانی تبدیل به مراکز صنعتی و کارخانجات شده و این تیپ پرافتخار و خاطرات آن به فراموشی سپرده شده است و کوچکترین یادمانی در این نقطه وجود ندارد.

حجت‌الاسلام صفی یاری ادامه داد: همه ما در مسائل شهدا و خانواده‌های آنان باید پاسخگو باشیم که پس از گذشت بیش از سی سال از پیروزی انقلاب چه اقدامات جامعی برای جمع‌آوری و مستندسازی دوران دفاع مقدس و ماندگار کردن خاطرات و آثار آنها در استان انجام داده‌ایم.

وی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم توجه به موضوع راهيان نور در استان كردستان گفت: امروز حضور راهیان نور در هر استانی چیزی جز شرمندگی برای مسئولان ندارد در حالیکه جای جای استان کردستان صحنه رشادت و ایثار و ازخودگذشتگی جوانان و رزمندگان و پیشمرگان و فرماندهان لشکر اسلام است در مقایسه با جنوب کمترین نماد و یادمان انجام نشده است.

مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان بیان کرد: در حالیکه موضوع دفاع مقدس کردستان موضوعی ملی است و حواله دادن آن به اعتبارات محدود و ناچیز دستگاهی کم لطفی آشکاری است که باید با پیگیری جدی و مستمر جبران شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان با اشاره به فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی در حوزه دفاع مقدس مانند برگزاری نمایشگاه ویژه هفته دفاع مقدس، تدوین کتاب کربلای جبهه ها، راه‌اندازی کاروان‌های راهیان نور در حوزه فرهنگی، تقویت و ایجاد واحد ادبیات پایداری در حوزه هنری آمادگی این اداره‌کل برای همکاری در این خصوص را اعلام کرد.

در اين ديدار مدير كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان كردستان نيز از آمادگي براي همكاري با تبليغات اسلامي استان در حوزه هاي مختلف خبر داد.