فرجی دانا خلف صالح توفیقی است/ انجمن صنفی روزنامه نگاران احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در دیدار اعضای جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی حاضرین در جلسه ،به ضرورت نقش آفرینی تشکلهای صنفی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت:در مقاطعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکلهای صنفی در دانشگاه ها توانستند جایگاه مناسبی پیدا کنند و فعالیت‌های موثر و مفیدی هم با همراهی مدیران آموزش عالی داشتند اما روندی که طی 8 سال گذشته برخلاف اسناد بالادستی در آموزش عالی کشور طی شد به محدودیت تشکلهای صنفی منجر شد.

وی از تاسیس تشکل صنفی اساتید در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: فضای دانشگاه فضای دستور پذیر نیست و خوشبختانه طی مدیریت چند ماهه آقای دکتر توفیقی در وزارت علوم و تحقیقات گام‌های اساسی برای بهبود وضعیت دانشگاه‌ها برداشته شد و مطئمنا آقای دکتر فرجی دانا که خلف صالح آقای دکتر توفیقی است در چارچوب سیاست‌های دولت روند کنونی را ادامه خواهد داد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگر از سخنان خود به وضعیت کشور اشاره کرد و گفت:رخداد عظیم انتخابات 24 خرداد سرآغازی بود برای فصلی تازه در امور مدیریتی کشور که حس امیدواری را در مردم بوجود آورد به همین دلیل باید با رویکرد حمایتی ، دولت را برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود کمک کرد و انتظار معجزه از مسئولان اجرایی در مدتی کمی که از عمر دولت گذشته است نباید داشت.

عارف در بخش دیگری از سخنانش درباره موضوع روزنامه بهار با بیان اینکه راه برخورد با خطای احتمالی یک رسانه نباید توقیف آن رسانه و بیکار شدن خبرنگاران و کارکنان باشد بر ضرورت احیای تشکلهای صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه نگاران تاکید کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از همه رسانه ها بخصوص رسانه های اصلاح طلب خواست در انتشار مطالب مراقبت لازم را بعمل آورند و به ارزشها و اصول انقلاب توجه لازم را داشته باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: حس امیدواری که در بعد از اننتخابات در مردم ایجاد شده است نباید با بی تدبیری و کج سلیقگی برخی افراد از بین برود.

گفتنی است در این دیدار برخی از اعضای جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر در سخنانی ضمن تشریح فعالیتهای خود خواستار حمایت مسئولان آموزش عالی کشور از فعالیت های تشکلهای صنفی دانشگاهی شدند.



