به گزارش خبرنگار مهر، مهدي قره شيخ لو ظهر سه‌شنبه در جمع فعالان قرآنی بوشهر با بيان اينكه در قرآن كريم جايگاه رفيعي براي آن كساني كه با قرآن مانوس هستند تعريف شده است، اظهار داشت: واقعا وظيفه جامعه قرآني در اين مقطع زماني چيست، بايد اشاره بكنم فعاليت هاي زيادي بعد از انقلاب صورت گرفته و اگر ما بخواهيم قياس بكنيم پيشرفت هاي قرآني مان را، با قبل از انقلاب، اصلا قابل احصا نيست

وی افزود: اين همه جلسات قرآني و موفقيت هاي قرآني در عرصه‌هاي بين المللي و وجود اين همه قاري، حافظ، استاد، موسسات قرآني و تشكل هاي مردمي، همه به بركت انقلاب اسلامي ايران و 34سال گذشته در كشور ما به وجود آمده است.

رئیس سازمان دارالقرآن كريم كشور با اشاره به اينكه وجود تشكل‌هاي مذهبي و قرآني به بركت انقلاب است، گفت: الان در آغاز دهه چهارم انقلاب، ما نياز داريم به يك شكل جديدي از فعاليت هاي قرآني در كشورمان احيا و به آن توجه بكنيم.

آموزش قرآن فقط روخواني، تجويد، صوت و لحن و حفظ نيست

وي آموزش قرآن مساوي است با آموزش دين عنوان كرد و افزود: آموزش قرآن فقط روخواني، تجويد، صوت و لحن و حفظ نيست، بلكه شما در صدر اسلام مشاهده مي كنيد، پيامبر خدا (ص) وقتي آيات را بر مردم تلاوت مي كرد، يك مقطعي را مي گذاشت كه مردم با تمام احكام آن آيات آشنا مي شدند و بعد آيات جديد را آموزش مي دادند.

قره شيخ لو در ادامه تصريح كرد: در مقدمه تفسير تسنيم حضرت آيت الله جوادي آملي، اشاره به اين مي كند كه بعضي مواقع يك سوره قرآن را، سه سال طول مي كشيد كه مردم ياد بگيرند، در صدر اسلام، آموزش قرآن مساوي بود با آموزش معارف ديني ما، يعني هر كس با قرآن آشنا مي شد، در واقع با دينش، اعتقاداتش، تكاليفش و اخلاقياتش و با بايدها و نبايدهاش آشنا مي شد.

وي افزود: پس وظيفه اصلي جامعه قرآني با كسوت معلم، استاد، قاري، حافظ و پيشكسوت و پژوهشگر هستند، اين است كه مردم را با معارف قرآن آشنا بكنند، اين معارف قرآن كريم، معارفي است كه بايد كارآمد باشد و در زندگي روزانه، ما بتوانيم از معارف استفاده بكنيم و احساس بكنيم در رابطه با محيط خانواده، كار و تحصيل و همه جا اين معارف و الگو قرآني براي ما كاربرد دارد و ما مي توانيم مباني فكري و مباني عملي مان را به آن رنگ و بوي قرآني بدهيم.

نپرداختن به قرآن عامل گرفتاری‌های کنونی جامعه است

رياست سازمان دارالقرآن الكريم كشور اظهار كرد: توفيق ما زماني مي تواند امكان پذير باشد كه تمام فعاليت هاي قرآني ما، نتيجه اش بايد اين باشد كه مردم ما قرآني تر فكر بكنند و قرآني تر عمل بكنند و اگر اين اتفاق بيفتد، ما مي توانيم ادعا بكنيم كه در حوزه فعاليت هاي قرآني موفق عمل كرديم، ولي اگر خدايي ناكرده آموزش قرآن بدهيم و از اين طرف در جامعه ما دروغ زياد بشود، از اين ور قرآن حفظ بكنيم و از اين طرف در جامعه ما گرانفروشي بيشتر بشود، از اين طرف شب قرآن برپا كنيم و از اين ور روز به روز آمار طلاق بالا برود، پس معلومه يك جاي كار اشكال دارد.

وي تصريح كرد: شماهايي كه منتصب به قرآن هستيد، حواسمان و يادمان باشد كه قرآن را ببريم در متن زندگي مردم، تا مردم بتوانند با قرآن زندگي بكنند، ما الان زندگي مي كنيم بدون اينكه احساس نيازي به قرآن داشته باشيم و اين خطرناك ترين آفتي است كه جامعه ما را تهديد مي كند.

قره شيخ لو عنوان كرد: اگر ما در جامعه مان به دنبال توسعه اقتصادي هستيم، زير بناي آن توسعه ديني است و اگر ما بخواهيم اقتصاد اين مملكت درست بشود بايد اتحاد ديني مردم و باورهاي ما درست بشود و حلقه اول اين مهم، كساني هستند كه در حوزه فرهنگ و قرآن كار مي كنند.

اين استاد بين المللي قرآني در ادامه افزود: اگر بنا باشد ما قرآن را در كشور اينطور مطرح بكنيم، همين آفت هاي را كه داريم روز به روز در جامعه ما بيشتر مي شود و در جامعه اي كه قرآن عطر و بوش پراكنده هست، دروغ، خودخواهي، ظلم و كلاه برداري وجود ندارد و اگر ما مي بينيم يك گرفتاري هايي در جامعه مان داريم به خاطر اين هست كه به قرآن جدي نپرداختيم.

وي گفت: آنجايي كه وظيفه مسئولين بوده كه بايد حمايت هاي ويژه مي كردند، نكردند و آنجا كه وظيفه بنده به عنوان يك معلم قرآن، بايد قرآن را طوري آموزش مي دادم كه در زندگي مردم ورود پيدا بكند، اين كار را نكردم و ما در وظيقه خودمان مراقب باشيم كه كوتاهي نكنيم.

قرآن بايد كاربردي در زندگي مردم وجود داشته باشد

قره شيخ لو با بيان اينكه قرآن بايد كاربردي در زندگي مردم وجود داشته باشد و مردم بتوانند فكرشان و مباني عملي خود را با قرآن منطبق كنند، بيان نمود: يكي از گرفتاري ها ما در جامعه شايعه پراكني است و گاهي يك حرف هايي مي زنيم كه بي ريشه و اساس است.

وي با اشاره به اينكه اگر ما از سنين كم و كودكي به بچه هاي خودمان ياد بدهيم كه قرآن كريم براي حرف زدن، چهار شاخصه دارد، عنوان كرد: اي پيغمبر به مردم بگو كه، حرف خوب بزنند و با مردم خوب صحبت كنيد و حرف منطقي و محكم بزن و آنجا كه اطلاع نداري اصلا سكوت كن و حرف و نظر ندهيد و ما از شاخصه ها در قرآن براي ديگر بخش هاي زندگيمان فراوان داريم.

قره شيخ لو گفت: ما كه اهل قرآنيم، اول اين نگرش و تغيير در خود ما به وجود بيايد و قرآن و عمل به آن منشا نورانيت مومنين در دنيا است و اگر اين نور در ما ايجاد نشود، پس نمي توانيم مبلغ و مروج خوبي براي قرآن در بين مردم باشيم.

وي خواستار شد: دوستان قرآني ما، حتما بايد شبي يك ساعت مطالعه تفسير قرآن داشته باشند و علم خود را در رابطه با مفاهيم قرآن و تفسير قرآن، روز به روز افزايش بدهند و اهل قرآن، محل مراجعه مردمند و صدر اسلام پيامبر (ص) مسئوليتي كه مي خواست بداد، مي گشت و جستجو مي كرد تا ببيند كي با قرآن بيشتر آشنا است و هر مسئوليتي كه مي خواست واگذار مي شد، شرطش آشنايي با قرآن و چه كسي قرآن فهم تر و قرآن دان تر بود.

وي اظهار كرد: سه وظيفه براي پيامبر خدا (ص)؛ تلاوت، تذكيه و تعليم كتاب حكمت كه در قرآن كريم آمده است و بايد خود مردم، طلايه دار فعاليت هاي قرآني در كشور باشند.

قرآن باید اصلي‌ترين جايگاه در زندگي فردي و اجتماعي همه ما داشته باشد

حجت الاسلام عبدالرضا سروستاني مديركل تبليغات اسلامي استان بوشهر اظهار كرد: مبنا دين ما و دستور العمل دين مبين اسلام، قرآن كريم است و قاعدتا بايد اصلي ترين جايگاه در زندگي فردي و اجتماعي همه ما داشته باشد، اگر با قرآن اهتمام شود و آن طوري كه بايد توجه شود، توجه شود، ما در هيچ مسئله دچار مشكل نخواهيم شد و امروزه اگر مشكلاتي هست و گرفتاري هاي گريبان گير فرد به فرد جامعه ما است، به خاطر فاصله با قرآن كريم است.

وي ادامه داد و افزود: چون جهان هستي را خداوند تبارك و تعالي ايجاد كرد و قطعا دستور العمل و شيوه نامه و راه رسمش را هم او آگاه تر است و اين دستورات الهي در قرآن كريم وجود دارد و انشاالله همه بتوانند، دين خودشان را نسبت به قرآن ادا بكنند و تك به تك ما كه احساس وظيفه و دين مي كنيم، به ويژه پيشكسوتان و عزيزان مكرم قرآني و خدمتگزاران شما در جايگاه هاي اداري، بايد تلاش خودشان را به كار ببندند و تا شاهد توسعه فعاليت هاي قرآني باشيم.

لزوم توسعه و ترويج فرهنگ قرآن در سطح جامعه

مديركل تبليغات اسلامي استان بوشهر گفت: منباي ما، زندگي ما، همه بايد قرآني باشد و اين مسئوليت همه ما را دو چندان مي كند، آنهايي كه در مسير قرآن قدم برداشتند و آنهايي كه به نام چهره قرآني در جامعه شناخته شده اند، وظيفه شان دو برابر است و اينطور نبايد فكر بكنيم كه من در اين جايگاه قرار گرفتم و وظيفه ام را ادا كردم و خودم توانستم معرفت پيدا بكنم و قرآن را سرلوحه كارم قرار بدهم، بسنده نبايد كرد و بايد پرداخت به توسعه و ترويج فرهنگ قرآن در سطح جامعه، هر كس با هر علم و تدبيري كه دارد و اين وظيفه ما را بيشتر مي كند.

حجت الاسلام سروستاني در ادامه با اشاره به اينكه نبي اكرم (ص) امتش را به دو گروه و طايفه ياد مي كند، عنوان كرد: يكي كساني كه قرآن دان هستند و دوم كساني كه اهل شب زنده داري و راز و نياز با معبود هستند و حضرت نفرمود كساني هستند كه بيشترين قدرت و ثروت و مقام را داشته باشند، بلكه كساني هستند كه قرآن دانند، يعني آن كه قرآن را ياد گرفت و آنكه اشراف پيدا كرد و معرفتش را بيشتر كرد، آن از همه وزين تر هست.

بوشهر از استان‌هاي پيشگام و داراي چهره‌هاي ارزشي در حوزه قرآن است

وي افزود: استان بوشهر يكي از استان هاي فعال و پيشگام و داراي چهره هاي ارزشي در حوزه قرآن هست، مي تواند و اين توانمندي را دارد كه بتواند به عنوان يك از استان هاي مطرح كشور، خود را معرفي بكند و مشروط به اينكه همدلي ايجاد شود و در كنار هم بنشينند و از اين فرصت ها به خوبي استفاده بكنيم.

سروستاني گفت: مجموعن فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي كه از ديرباز خادمي براي قرآن بود، انشاالله با همين نگاه و محوريت تلاش خواهد كرد تا با تعامل مناسب و ايجاد بسترهاي با هدايت هاي سازمان دارالقرآن الكريم كشور، بتواند اين فرصت را ايجاد بكند تا فعاليت هاي قرآني در سطح استان بوشهر توسعه بيشتري پيدا بكند.

وي آموزش قرآن كريم را يك مقام بزرگي دانست و اظهار كرد: امام صادق (ع) فرمودند؛ جايگاه شما نه فقط روي زمين بزرگ هست، بلكه در آسمان ها هم به بزرگي از شما يا مي شود.

فعالیت 170 موسسه و خانه قرآني با نظارت دارالقرآن الكريم

سيد منيژه شهبازي مديرعامل اتحاديه موسسات قرآني مردمي استان بوشهر اظهار كرد: اين اتحاديه با دارا بودن بيش از 170 موسسه و خانه قرآني و با نظارت دارالقرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي استان بوشهر، به تدبير مقام معظم رهبري، منبي بر واگذاري طرح هاي قرآني و حوزه در اين استان شكل گرفت.

شهبازي با بيان اينكه اتحاديه عهده دار حمايت و ساماندهي اين موسسات قرآني است، گفت: اين مجموعه با هدف گسترش فعاليت هاي قرآني، فعاليت هاي خود را آغاز كرد و در حال حاضر 50 موسسه و خانه قرآن شهري و حدود 120 خانه قرآني روستايي را تحت پوشش دارد، به عنوان يكي از فعال ترين اتحاديه هاي قرآني كشورمان محسوب مي شود، كه در حال حاضر تمامي طرح هاي قرآني را توسط اعضا در سراسر استان، اجرا و انجام مي دهد.

وي با اشاره به اينكه اتحاديه موسسات قرآني به عنوان فرزند سازمان دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسلامي از آن ياد مي شود، اظهار كرد: همه اعضا اتحاديه بر اين عقيده هستيم كه هيچگاه از سازمان دارالقرآن الكريم نبايد جدا باشيم و اتحاديه قرآني و دارالقرآن در استان بوشهر، الحمدالله تعامل ويژه با هم داشته اند و تشكر مي كنم از استاد رضا نجفي كه به عنوان بازوان توانمند، قرآنيان بوشهري بوده و جامعه قرآني به اساتيد اهل تاليف نياز مبرم دارد.

مديرعامل اتحاديه موسسات قرآني مردمي استان بوشهر در ادامه با اشاره به اينكه اجراي طرح نهضت قرآن آموزي در سال 1389 با اعتبار 400 ميليون ريال و طرح حفظ سراسري جز سي ام قرآن كريم از عملكرد اتحاديه بوده است، افزود: افتخار مي كنيم كه بيمه بيش از 200 نفر از فعالان قرآني استان بوشهر كه به نتيجه نهايي رسيد و دوم مشكل مالياتي موسسات را بر طرف كرديم و به بيش از 100 موسسه و خانه قرآني روستايي، تجهيزات اداري و آموزشي اهدا نموديم و 30 موسسه قرآني شهري و خانه روستايي را تجهيز كامل كرديم.

هزينه‌هاي آب و برق موسسات و خانه‌هاي قرآني رايگان شد

شهبازي گفت: در دو مرحله توسط استاندار فعلي و سابق بوشهر در دولت دهم، مبالغ 100 ميليون و 200 ميليون تومان مساعدت به اتحاديه قرآني استان داشتند و ما توانستيم اين مبلغ اهدايي را به موسسات، خانه هاي قرآن و فعالين قرآني اختصاص بدهيم.

وي با بيان اينكه تمامي هزينه هاي آب و برق موسسات و خانه هاي قرآني رايگان شد، عنوان كرد: خريد تجهيزات اداري و آموزشي جهت مجهز نمودن موسسات و خانه هاي قرآني سطح استان و با همكاري و مساعدت جهانبخش استاندار سابق بوشهر با مبلغ 200 ميليون تومان انجام شد و خريد تجهيزات فرهنگي، كتاب و نرم افزار جهت موسسات با اعتباري بالغ بر 50 ميليون ريال از محل توسعه و ترويج فعاليت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين 300 جلد قرآن كريم با اعتبار 30 ميليون ريال از همين محل خريداري شد.

وي صدور بيش از 100 كارت عضويت مديران موسسات و خانه هاي قرآني، برگزاري بيش از 30 محفل قرآني با اعتبار 85 ميليون ريال، ساخت 100 تابلو سردرب متحدالشكل با اعتبار 42 ميليون ريال را از ديگر فعاليت هاي عملكردي اين اتحاديه عنوان كرد و در ادامه گفت: تشكيل پرونده بيمه 180 فعال قرآني و انعقاد قرارداد شناسايي، نظارت و بررسي عملكرد بيش از 100 موسسه و خانه قرآني در سطح استان، نام نويسي و حضور بيش از 40 نفر فعالان قرآن كريم در طرح دوره تربيت معلم تدبر در قرآن، تدوين و پخش ده برنامه قرآني جلوه هاي نور با اعتبار 30 ميليون ريال، بازديد از خانه هاي قرآني مناطق زلزله زده شهر شنبه شهرستان دشتي و همچنين راه اندازي وب سايت اين مجموعه از ديگر عملكرد كاري اتحاديه قرآني بوشهربا همكاري دارالقرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي استان بوده است.

همايش تجليل از نخبگان قرآني در چهار بخش قاريان، حافظان و پيشكسوتان قرآنی به همت سازمان دارالقرآن الكريم استان بوشهر و با حضور مهدي قره شيخ لو رياست سازمان دارالقرآن الكريم كشور، فريدون حسنوند استاندار بوشهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستاني مديركل تبليغات اسلامي استان و جمعي از قاريان، حافظان و پيشكسوتان قرآني در سالن شهيد آويني بوشهر برگزار شد.

يادآور مي شود در اين همايش از 25 نفر قاري، حافظ، پژوهشگر و پيشكسوت قرآني و از 120 نفر از فعالان مراكز قرآني، تجليل به عمل آمد.