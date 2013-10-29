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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۱۰

مانور سایبری در آذربایجان غربی برگزار شد

مانور سایبری در آذربایجان غربی برگزار شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته پدافند غیرعامل با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی بعد از ظهر سه شنبه مانور سایبری دراستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور با رمز "یا علی بن ابیطالب" در راستای اجرای سیاست های امنیت شبکه های رایانه ای و دوربین های تصویری برگزار شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری آذربایجان غربی و رئیس قرارگاه سایبری پدافند غیرعامل استان افزود: این مانور با هدف ارزیابی امنیت شبکه های رایانه ای دستگاههای اجرایی توسط تیمی از متخصصان فناوری اطلاعات استان برگزار شد.

علی سهندی گفت: در این مانور به نتایج خوبی در زمینه اجرای اصول پدافندغیرعامل در شبکه های رایانه ای دست یافتیم و اهداف پیش بینی شده محقق شد.

وی اظهار داشت: بزودی با هماهنگی اداره کل پدافندغیرعامل استانداری این مانورها به صورت دوره ای در یکی از دستگاههای اجرایی استان اجرا می شود.

کد مطلب 2165174

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