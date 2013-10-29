مانور سایبری در آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور با رمز "یا علی بن ابیطالب" در راستای اجرای سیاست های امنیت شبکه های رایانه ای و دوربین های تصویری برگزار شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری آذربایجان غربی و رئیس قرارگاه سایبری پدافند غیرعامل استان افزود: این مانور با هدف ارزیابی امنیت شبکه های رایانه ای دستگاههای اجرایی توسط تیمی از متخصصان فناوری اطلاعات استان برگزار شد.

علی سهندی گفت: در این مانور به نتایج خوبی در زمینه اجرای اصول پدافندغیرعامل در شبکه های رایانه ای دست یافتیم و اهداف پیش بینی شده محقق شد.

وی اظهار داشت: بزودی با هماهنگی اداره کل پدافندغیرعامل استانداری این مانورها به صورت دوره ای در یکی از دستگاههای اجرایی استان اجرا می شود.