فرامرز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال هفت کاروان از زنجان به سرزمین وحی برای انجام مناسک حج اعزام شدهاند با توجه به برنامهریزیهای اعلام شده در موعد مقرر وارد کشور شوند.
وی ادامه داد: امسال همه حاجیان زنجان از فرودگاه تبریز به عربستان اعزام شدند که بازگشت آنها نیز از همین فرودگاه خواهد بود.
مدیر حج و زیارت استان زنجان با اشاره به اینکه بازگشت زائران زنجانی در همان یک روز به پایان میرسد، افزود: دراین مدت 7 کاروان اعزامی از استان به کشور بازخواهد گشت.
بابایی با اشاره به این که در حج تمتع امسال بیش از 840 زائر زنجانی به حج مشرف شدند، گفت: خوشبختانه همه حاجیان اعزامی از استان در سلامت کامل به سر میبرند و گزارشی از بروز مشکل ارسال نشده است.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی که امسال برای حاجیان انجام شد، افزود: خوشبختانه برنامهریزی مناسبی در این حوزه انجام شده بود و همه برنامهها طبق برنامه اجرا شد.
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