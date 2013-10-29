فرامرز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال هفت کاروان از زنجان به سرزمین وحی برای انجام مناسک حج اعزام شده‌اند با توجه به برنامه‌ریزی‌های اعلام شده در موعد مقرر وارد کشور شوند.

وی ادامه داد: امسال همه حاجیان زنجان از فرودگاه تبریز به عربستان اعزام شدند که بازگشت آنها نیز از همین فرودگاه خواهد بود.

مدیر حج و زیارت استان زنجان با اشاره به اینکه بازگشت زائران زنجانی در همان یک روز به پایان می‌رسد، افزود: دراین مدت 7 کاروان اعزامی از استان به کشور بازخواهد گشت.

بابایی با اشاره به این که در حج تمتع امسال بیش از 840 زائر زنجانی به حج مشرف شدند، گفت: خوشبختانه همه حاجیان اعزامی از استان در سلامت کامل به سر می‌برند و گزارشی از بروز مشکل ارسال نشده است.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی که امسال برای حاجیان انجام شد، افزود: خوشبختانه برنامه‌ریزی مناسبی در این حوزه انجام شده بود و همه برنامه‌ها طبق برنامه اجرا شد.