بهزیستی سازمان مددکاران است/ شیوه های جلب مشارکت مردمی

به گرازش خبرنگار مهر، روح الله ردایی ظهر سه شنبه در نشست با معاون سیاسی امنیتی استاندار افزود: سازمان بهزیستی با توجه به تحت پوشش دانستن اقشار ضعیف و آسیب دیده جامعه از معدود سازمانهای کشور است که در قبال همه آسیب ها و پیشگیری و درمان آن در طول سالها همت کرده است.

ردائی، بهزیستی را سازمان مددکاران برشمرد و اذعان کرد: کار در بهزیستی عاشق می طلبد، چرا که با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی جامعه و وجود آسیب های اجتماعی سازمان باید با پشتوانه های علمی و عملی و همچنین کارشناسی شده، در برابر این همه آسیب های متعدد در راستای ارتقاء جامعه هدف گام بردارد و در ادامه متذکر شد.

علیرضا یونسی معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، سازمان بهزیستی را سرزمین عشق و سازمان پرکار و پر هدف معرفی کرد و متذکر شد: بهزیستی سرمایه عظیم مدیریتی و اجتماعی در استان است و این سازمان در طول سالها خدمت خداپسندانه و بی منت، خویش را به شکل مطلوب و مناسب ارائه داده است.

یونسی اذعان کرد: هنوز، همه مردم جامعه و مسئولین از خدمات بهزیستی آگاهی کافی ندارند و لازم است کیفیت اطلاع رسانی را به جهت ارائه خدمات بالاتر ببریم.

یونسی اذعان داشت با توجه به کار سخت و دشوار در بهزیستی می طلبد مدیران به روحیه و ارزش کارکنان سازمان توجه بیشتر نمائید و بهداشت روانی لازم جهت پرسنل خدوم بهزیستی رعایت شود.

یونسی در ادامه به شیوه های جلب مشارکت مردمی و حضور خیرین، چگونگی تلاش در عرصه ارتقاء جامعه هدف و همچنین پیشگیری از آسیب ها، درمان آسیب ها مطالب مبسوطی را ارائه کرد و متذکر شد باید با به تمام توان در راستای ارتقاء جامعه هدف تلاش نمائیم و اینجانب هم با تمام توان در ارائه خدمت و همیاری با شما همسو و همراهم.