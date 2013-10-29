ویژه برنامه "احرام سرخ" از سیمای مرکز قزوین پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اين ويژه برنامه با هدف تبيين فلسفه نهضت حسيني و قيام حضرت سيد الشهداء(ع)، ترويج فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اشاعه فرهنگ عاشورا در جامعه تهيه و توليد مي شود.



رويكرد ويژه برنامه تلويزيوني "احرام سرخ" پرداختن به محتواي كلام سخنرانان و خطبا، پيرغلامان و مداحان و نحوه عزاداري ها و سوگواري هاي مردم است.



توجه به حضور نسل جوان در عزاداري هاي محرم، فعاليت هيئت هاي عزاداري، انعکاس شور و شعور حسيني عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسين (ع)، پیام های اعتقادی و اخلاقی عاشورا، محرم و عرفان، محرم و سیاست و محرم و بانوان از ديگر محورهاي اين ويژه برنامه تلويزيوني است.



ويژه برنامه تلويزيوني "احرام سرخ" شامل بخش هاي مختلفي است كه خیمه زد عشق، پیرعشق، نوای حسینی، قاب ارغوان، مداحی و معرفی کتاب های عاشورایی از جمله مهمترين اين بخش هاست.



ويژه برنامه تلويزيوني "احرام سرخ" به تهيه كنندگي مهدي طاهري زاده هر شب به مدت 65 دقيقه در ماه محرم از شبكه استاني سيماي مركز قزوين پخش مي شود.



تولید نمایش "خیبر شکن" در رادیو قزوین



رادیو قزوین با قطعه نمایش "خیبر شکن" گوشه هایی از زندگی سردار شهید رضا حسن پور قائم مقام و جانشین لشگر 17 علی ابن ابیطالب را بازسازی می کند.



این قطعه نمایش بخش هایی از عملیات خیبر را بیان می کند که طی این عملیات سردار حسن پور قائم مقام و جانشین لشگر 17 علی ابن ابیطالب به همراه نیروهای تحت امر خود از استان قزوین رشادت های چشمگیری از خود نشان می دهد و سر انجام دراین عملیات سردار حسن پور به شهادت می رسد.



این قطعه نمایشی با هدف معرفی سرداران دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان با آرمانهای شهدا و انقلاب از شبکه رادیویی صدای مرکز قزوین پخش خواهد شد.



قطعه نمایشی "خیبر شکن" به تهیه کنندگی اکرم السادات میری در دو قسمت 30 دقیقه ای از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.



شهید رضا حسن پور در سال 1339 در تهران بدنيا آمد و بدلیل تعلق داشتن اصالت خانوادگی اش به قزوین در هفت سالگی به همراه خانواده به قزوین بازگشت و با توجه به حضورش در دوران نوجوانی و جوانی در قزوین و تقارن این دوران با جریان های انقلابی همراه انقلابیون در تظاهرات و راهپیمایی های انقلابی علیه رژیم منحوس پهلوی حضور داشت.



این شهید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در سال 58 به عضویت رسمی سپاه پاسداران قزوین درآمد و با آغاز جنگ بعنوان سربازی وفادار و پیرو ولایت عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد.



درپی رشادت ها و ازخودگذشتگی های شهید رضا حسن پور در جبهه های نبرد در عملیات رمضان و بیت المقدس بعنوان فرمانده گردان، در عملیات والفجر مقدماتی بعنوان فرمانده تیپ و در عملیات خیبر بعنوان قائم مقام و جانشین لشگر 17 علی ابن ابیطالب منصوب شد.



شهيد رضا حسن پور، پس از عمري مجاهدت در راه اعتلاي كلمه الله سرانجام در روز 14 اسفند ماه 1362 سه روز قبل از شهادت محمد ابراهیم همت در عمليّات خيبر در جزيرة مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمد.