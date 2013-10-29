آموزش اولین گام در راستای ترویج پدافند غیرعامل/ ضرورت فرهنگ سازی در تمامی عرصه ها

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای معاونین با بیان اینکه پدافند غیرعامل، مصون‌ سازی و کاهش آسیب ‌پذیری در داخل کشور است،افزود: نهادینه کردن اصول پدافند غیرعامل بدون تبیین اهمیت این موضوع برای گروه های هدف امکان پذیر نبوده و آموزش اولین گام در راستای ترویج و فرهنگ سازی در مقوله پدافند غیرعامل است.

وی با اشاره به این که سند راهبردی سیاست های کلی نظام در زمینه پدافند غیرعامل با فرمان مقام معظم رهبری تنظیم شده اظهار داشت: از قابليت هاي پدافند غيرعامل اين است که بستر مناسب توسعه پايدار کشور است و هم راستا با سياستهاي تنش زدايي ، پايدارترين و ارزان ترين روش دفاع است.

وی اضافه کرد: با توجه به تهديد فعلي دشمن براي فعاليت بخشهاي اقتصادي و تجاري، رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در عرصه‌های صنعت، معدن و تجارت در كشور بسيار مهم است.

اکبری یادآور شد: ذخيره ‌سازي اقلام مورد نیاز مردم در حوزه غذا و نان، شناسايي و اولويت‌بندي صنايع و مراكز مهم در حوزه‌ صنعت و معدن و تجارت، طراحي و پیش بینی چگونگي تداوم چرخه خدمات ضروري در اين بخشها، ساماندهي و حفظ ارتقا توانمندي تيمهاي اضطراري و پيش ‌بيني آسيب‌ پذيري‌هاي صنايع، معادن،مراكز تجاري و بازرگاني مرتبط با امور مردم از اصول پدافند غيرعامل در اين بخشهاست.

وی اقدامات صوت گرفته در راستای پدافند غیر عامل را در این سازمان برشمرد و ادامه داد: تهیه بانک اطلاعات مربوط به تعداد و نوع سوخت واحد های نانوایی ثابت و سیار، انجام موفق طرح های نظارتی و تنظیم بازار، شناسایی و طبقه بندی مراکز اقتصادی و تهدیدات و آسیب ها و برنامه ریزی و ارئه پیشنهادات لازم به منظور مقابله با این تهدیدات از جمله اقدامات این سازمان در راستای پدافند غیر عامل بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی بیان داشت: پیش بینی سطح ذخیره کالاهای اساسی و مورد نیاز و سرانه مصرف سالانه استان، تدوین سند راهبردی سازمان منطبق با سند راهبرد وزارت متبوع و ایمن سازی فضای سایبری سازمان از اقدامات دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی می باشد.

وی تاکید کرد: به منظور کاهش آسیب‌پذیری‌ها و حداقل رساندن تهدیدات دشمنان، پایدارسازی تاسیسات، مداومت خدمات و افزایش توان مقاومتی کشور باید اقدامات گسترده‌ای در ابعاد گوناگون انجام شود.

هفته پدافند غیرعامل با شعار "پدافند غیرعامل یک اصل برای همیشه" از چهار آبان ماه آغاز شده و تا 10 آبان ماه ادامه دارد.