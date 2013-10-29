عمده وظایف کارگروه شهرسازی در زنجان معطوف به تقاضاهای تغییر کاربری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی افزود: در شرح وظایف کارگروه مباحث اساسی شامل امور زیربنایی، بحث بهینه‎سازی انرژی، حمل و نقل و ساخت و ساز روستایی در محدوده شهرها مورد توجه است.

وی ادامه داد: توجه به مسائل کلان‎تر از جمله بهینه‎سازی مصرف انرژی و مسکن نیز وجود دارد که اهمیت بیشتری دارد.

همچنین رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: شرح وظایف کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی در حوزه‎های مختلفی از جمله بررسی و تصویب طرح‎های توسعه و عمران شهری، مرمت بافت‎های قدیمی و فرسوده استان، وظایف مرتبط با اجرای آیین‎نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی برنامه بهینه سازی مصرف انرژی در استان و طرح‏های هادی و جامع شهرها است.



ابوالفضل فلاح افزود: این کارگروه 17 نفر عضو اصلی دارد. عملکرد این کارگروه از سال 90 تا به کنون رو به کاهش بوده است که دو دلیل در این امر، کاهش تعداد جلسات در سال‌جاری یکی مربوط به اشباع شدن برخی درخواست‎ها و دیگری تأخیر مربوط به استعلام‎ها است.



وی ادامه داد: طرح‎هایی که در سال‎های 90، 91، 92 وجود داشته مربوط به سایت اداری گاوازنگ، احداث بیمارستان پرستو، احداث شهرک صنعتی پتروشیمی و طرح هادی 113 روستا می‎شود.