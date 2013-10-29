عمده وظایف کارگروه شهرسازی در زنجان معطوف به تقاضاهای تغییر کاربری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی افزود: در شرح وظایف کارگروه مباحث اساسی شامل امور زیربنایی، بحث بهینهسازی انرژی، حمل و نقل و ساخت و ساز روستایی در محدوده شهرها مورد توجه است.
وی ادامه داد: توجه به مسائل کلانتر از جمله بهینهسازی مصرف انرژی و مسکن نیز وجود دارد که اهمیت بیشتری دارد.
همچنین رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: شرح وظایف کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی در حوزههای مختلفی از جمله بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، مرمت بافتهای قدیمی و فرسوده استان، وظایف مرتبط با اجرای آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی برنامه بهینه سازی مصرف انرژی در استان و طرحهای هادی و جامع شهرها است.
ابوالفضل فلاح افزود: این کارگروه 17 نفر عضو اصلی دارد. عملکرد این کارگروه از سال 90 تا به کنون رو به کاهش بوده است که دو دلیل در این امر، کاهش تعداد جلسات در سالجاری یکی مربوط به اشباع شدن برخی درخواستها و دیگری تأخیر مربوط به استعلامها است.
وی ادامه داد: طرحهایی که در سالهای 90، 91، 92 وجود داشته مربوط به سایت اداری گاوازنگ، احداث بیمارستان پرستو، احداث شهرک صنعتی پتروشیمی و طرح هادی 113 روستا میشود.
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