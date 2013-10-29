315 نفر در سي و ششمين دوره مسابقات قرآن در يزد شركت مي‌ كنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل، ظهر سه شنبه در نشست خبري هماهنگي برگزاري سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم سازمان اوقاف و امور خيريه اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خيريه، متولي برگزاري معتبرترين مسابقات قرآني در سطح كشور است.

وي با بيان اينكه مسابقات قرآن بسياري در سطح كشور، ادارات، دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلف برگزار مي‌شود، بيان كرد: به لحاظ عمومي بودن رقابت هاي سازمان اوقاف، معتبرترين رقابت هاي قرآني كه برگزيدگان آن به مسابقات جهاني راه مي يابند، متعلق به سازمان اوقاف و امور خيريه است.

عادل بيان كرد: سطح كيفي اين رقابت ها بسيار بالاست و امتيازاتي كه براي برگزيدگان آن در نظر گرفته مي شود نيز حاكي از كيفيت بالاي رقابت هاي قرآني است.

وي از جمله اين امتيازات به ارتقای مدرك تحصيلي تحت شرايط خاص، اعزام به حج تمتع، اعزام به مسابقات بين المللي، تخفيف در شهريه دانشگاه، ثبت در جرگه نخبگان بنياد ملي نخبگان و ... اشاره كرد.

3500 نفر در مرحله شهرستاني سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم شركت كردند

مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد با اشاره به اينكه مرحله شهرستاني اين رقابت ها برگزار شده است، افزود: از سه هزار و 500 شركت كننده در 9 شهرستان استان يزد، 315 نفر به مرحله استاني راه پيدا كردند.

وي خاطرنشان كرد: اين افراد در بخش آقايان در دو رده سني شكوفه ها و بزرگسالان در چهار رشته از فردا به مدت سه روز با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

عادل ادامه داد: بانوان نيز در دو رده سني و چهار رشته، رقابت‌هاي خود را از ششم تا هشتم آذرماه آغاز خواهند كرد كه برگزيدگان هر دو بخش، به مرحله كشوري اين رقابتها راه پيدا مي كنند.

مرحله كشوري مسابقات بهمن ماه برگزار مي شود

مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد با بيان اينكه حدود 30 نفر از مرحله استاني به مرحله كشوري راه مي يابند، بيان كرد: به احتمال زياد، مرحله كشوري اين رقابتها در بهمن ماه سال جاري برگزار مي شود.

عادل در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاي وسيع اداره كل اوقاف و امور خيريه در زمينه هاي قرآني بيان كرد: با راه اندازي نهضت حفظ قرآن در كشور و با توجه به تعهد سازمان اوقاف براي تربيت يك ميليون حافظ قرآن، استان يزد نيز در اين زمينه وارد عمل شده است.

وي خاطرنشان كرد: سال گذشته در استان يزد سه هزار و 244 نفر و امسال سه هزار و 100 در طرح حفظ قرآن شركت كردند و حافظ قرآن شدند.

تعيين 300 موضوع براي حفظ موضوعي قرآن كريم

عادل با بيان اينكه در اين مدت كم، حفظ كل قرآن براي عده بسيار اندكي مقدور بود، بيان كرد: به همين دليل حفظ قرآن به لحاظ سني رده بندي شد و افراد در سه گروه سني به حفظ جزء 30، يك و دوم قرآن پرداختند ضمن اينكه عده اي نيز در بخش حفظ موضوعي قرآن مشاركت كردند.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد اظهار داشت: براي اين گروه، 300 موضوع انتخاب شد كه به حفظ آيات مرتبط با موضوعات تعيين شده پرداختند.

عادل يادآور شد: اگر فردي موفق به حفظ موضوعي قرآن، با موضوعات تعيين شده شود، كليتي از قرآن كريم را حفظ خواهد بود و اين اقدامي ارزشمند است.