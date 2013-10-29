پدافند غیر عامل با هدف افزایش بازدارندگی انجام می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج گواهی در جمع خبرنگاران افزود:در دهه گذشته ماهیت تهدید کشورها به دلیل برخورداری از فناوری ها و تکنولوژی مدرن دچار تعییر و تحولاتی اساسی شده است.



وی یادآورشد: جنگ کنونی از افروزی صرف نظامی به جنگ های نیمه سخت، نرم و پدافند غیر عامل تقسیم بندی شده است.



معاون فنی، نظارت و کنترل طرح های سازمان پدافند غیر عامل کشورگفت: پدافند غیر عامل به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه اطلاق می شود که دفاع در این حوزه مبتنی بر به کار گیری تسلحیات و فناوری های به روز است.



گواهی تاکید کرد: در سند چشم انداز و سیاست های کلی و قانون برنامه پنجم توسعه تکالیف و وظایف ویژه ای در تخصص های مختلف به ویژه گروه مهندسان فنی لحاظ کرده است.



وی یادآورشد: هم اکنون به لحاظ موقعیت خاص و استراتژیک زیرساخت های مهمی در حوزه های گوناگون در کشور اجرا و احداث می شود که جامعه مهندسی نقش برجسته ای در تامین ایمنی لازم و به حداقل رساندن کاهش خطرات ناشی از آن دارند.



معاون فنی، نظارت و کنترل طرح های سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران از جمله محورهای فعالیتی سازمان پدافند غیر عامل است.



گواهی در ادامه تصریح: ارتقای پایداری ملی در برابر تهدیدات دشمن در علوم فنی و مهندسی، علوم هسته ای، پزشکی، زیستی و انسانی برخی مراکز حساس و حیاتی مانند نیروگاه، سایت های هسته ای، شریان های راهی، سدها در پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گرفته است.



وی افزود: بر این اساس 13 استان حیاتی کشور در حوزه پدافند غیر عامل شناسایی شده که استان زنجان نیز در زمره آنها قرار دارد.



معاون فنی، نظارت و کنترل طرح های سازمان پدافند غیر عامل کشور یادآورشد: سازمان نظام مهندسی از عملکرد موفقی برخوردار است و می تواند در پدافند غیرعامل نقش مهم و برجسته ای ایفا کند که بر این اساس فعالیتهای خود را در این استانها به طور جدی پیگیری می کند.



گواهی گفت: برای مقابله با حملات سایبری و بیو تروریستی دشمنان این سازمان نیروهای متخصص و مجرب در حوزه پدافند غیر عامل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تربیت می کند.