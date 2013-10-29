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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۲

شمس ناتری:

بدشانسی مانع کسب مدال طلای کشتی ارتشهای جهان شد

بدشانسی مانع کسب مدال طلای کشتی ارتشهای جهان شد

چالوس - خبرگزاری مهر: نائب قهرمان مسابقات کشتی آزاد ارتشهای جهان، عدم کسب مدال طلای این مسابقات را یک بدشانسی بیان کرد.

جعفر شمس ناتری بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم استقبال شهروندان چالوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، سطح این مسابقات را که به میزبانی ایران در تهران برگزار شد را خیلی خوب توصیف کرد.
 
وی که در وزن 120 کیلوگرم در این رقابتها شرکت کرده بود، اظهار داشت: با بدشانسی به مدال نقره دست یافتم اما حریف اصلی من که قهرمان چینی بود که مدال آور دنیا است.
 
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در این مسابقات شرکت کردم، عنوان کرد: امیدوارم با تغییر مدیریت جدید و با روی کار آمدن افراد متخصص و مقتدر، بستر خوبی برای کشف استعدادها فراهم کنند.
 
شمس ناتری تصریح کرد: ما نیاز داریم برنامه ریزی مناسبی برای مسابقات درسطح کشوری ،المپیک و داشته باشیم و ورزشکاران را برای آینده آماده کنیم.
 
سید بهرام موسوی رئیس هئیت کشتی چالوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چالوس حدود 178 نفر ورزشکار کشتی گیر دارد و مبنای کار را از نونهالان شروع کردیم واستعدادیابی می کنیم تا در آینده قهرمانان زیادی داشته باشیم.
 
وی افزود: امروز در چندین وزن قهرمانمان زیادی داریم و باتاسیس خانه کشتی توانستیم هماهنگی بهتری دراین ورزش انجام دهیم.
کد مطلب 2165197

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