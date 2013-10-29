پیکر آیت الله جلیلی نهم آبان ماه تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم آیت الله عبدالجلیل جلیلی از علمای بزرگ استان کرمانشاه که صبح امروز سه شنبه به رحمت ایزدی پیوست صبح روز پنج شنبه نهم آبان ماه بر روی دست مردم ولایت مدار استان کرمانشاه تشییع خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر آیت الله جلیلی رأس ساعت 8 و 30 دقیقه صبح از مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه به سمت حسینیه آیت الله جلیلی برگزار می شود.

آيت ا... العظمی حاج شيخ عبدالجليل جليلي کرمانشاهی در سال 1302 شمسي در كرمانشاه متولد شده علوم جديد را تا درجه ليسانس از دانشكده حقوق تهران به پايان رسانده و علوم قديمه را در بلده طيبه قم شروع نموده و ادبيات و سطوح عاليه را از محضر اساتيد بزرگ حوزه چون، آيت ا... ميرزا محمد مجاهدي تبريزي و آيت ا... شهاب الدين مرعشي به پايان رسانده است.

وی در درس خارج فقه آيت الله حاج آقا حسين طباطبايي بروجردي و خارج اصول آيت الله حاج آقا روح الله خميني (ره) حدود ده سال حاضر گشته و سپس براي تكميل تحصيلات و استفاده از اساتيد بزرگ نجف اشرف به عراق عزيمت کرد و حدود 6 سال در بحث فقه آيت الله شيخ حسين حلي و بحث اصول آيت ا... ميرزا باقر زنجاني و آيت الله ميرزا حسن موسوي بجنوردي حاضر گشته و از طرف علماء و اساتيد بزرگ نجف به اخذ جواز اجتهاد نائل آمده و به امر مرجع تقليد وقت آيت الله العظمي بروجردي به سرپرستي حوزه علميه كرمانشاه منصوب شد.

آیت الله جلیلی مدت 25 سال در اداره امور طلاب و تدريس آنان زحمات زيادي متحمل گرديده و آثار علمي ايشان، حاشيه استدلالي بر العروه الوثقي به نام تعليقه القصوي در دو جلد، كتاب قضا و شهادت و رساله در صلوه مسافر و رساله در منجزات مريض است، آثار خيريه معظم له تجديد بناي مسجد والدش و تجديد بناي (حسينيه آيت الله جليلي) و تاسيس كتابخانه معظم در آن حسينيه و تشكيل مؤسسه خيريه و موقوفه پاساژ قصر و توسعه مسجد مرحوم آيت الله بروجردي بصورت فعلي است.



هدف معظم له از تشكيل كتابخانه فراهم آوردن شرايط لازم جهت استفاده همگان از كتاب بود، ايشان سعي مي كردند به هر طريق ممكن كتابهايشان را جهت استفاده مفيد و سازنده در اختيار عموم قرار دهد.