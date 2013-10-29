پدافند غیرعامل زمینه کاهش تلفات را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بیات ظهر سه شنبه در جلسه پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه قدمت پدافند غیرعامل به قدمت تاریخ بشریت است، افزود: به مروز زمان و با پیچیدگی هایی که در جوامع بشری اتفاق افتاده پدافند غیرعامل شرایط خاص به خود را پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: پدافند غیرعامل شامل دفاع غیرمسلحانه، پایداری و تداوم خدمات یک کشور را در بر می گیرد که زیرساختها و منابع و دارایی های آن منطقه یکی از مولفه های آن به شمار می آید.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان زنجان گفت: در پدافند غیرعامل کاهش تلفات و پایداری در مقابل تهدیدات، تداوم کارکردها مطرح است.

بیات در ادامه به موضوع پدافند زیستی اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی در سطح جهان، برخی کشورها با دستکاری در ویروس ها، قارچها و یونها سعی در آلودگی میکروبی کشورهای هدف دارند.

وی با بیان اینکه در مواجهه با حملات نظامی،‌ سایبری و تهدیدات نرم دشمنان، موضوع پدافند غیرعامل حائز اهمیت است، گفت: هریک از شهروندان باید برای استحکام جامعه خودش آموزشهای لازم را دیده و بر آن اهتمام داشته باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان زنجان افزود: فرهنگ سازی و آموزش های کافی متخصصان و جامعه مهندسان نقش برجسته ای در مقابله با تهدیدهای گوناگون دشمنان دارد.