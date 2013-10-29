فعلان صنعت چاپ هرمزگان تجلیل شدند/هرمزگان از قدمتی درخشان در عرصه صنعت چاپ برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که ظهر سه شنبه برگزار شد، نکوداشت زنده یاد خالد براداری یکی از پیشکسوتان صنعت چاپ هرمزگان نیز برگزار و از خانواده زنده یاد برادری تجلیل شد.

همچنین مدیران مسئول چاپخانه های هرمزگان در این همایش تجلیل شدند که اسامی این افراد به شرح زیر است.

هادی کریمی چاپ گامبرون، وحید ریاحی چاپ گوتنبرگ، علی بابایی چاپ سپاهان، محمدعلی بهمنی دنیای چاپ، محمدطیب برادری چاپ هرمزگان، سعید طهماسبی چاپ سهند، محمد بهمن زاده چاپ بهمن، ناصر فلکیان چاپ نیما، محمد ترابی زاده چاپ صدری، احمدعلی صادقی چاپ گلبرگ، رحمت الله عسکری چاپ آزادی، جواد ریاحی چاپ کیهان، وحید قنبری چاپ آریا، عباس غواصی چاپ پیمان، عبدالحمید برادری چاپ صدف، رحمت الله عسکری چاپ ساحل، حسین عسکری چاپ ولیعصر، فریدون دلیران چاپ دلفین قشم، عبداللطیف شاکر چاپ شاکر، محمود محمود پور چاپ شکیبا، بهرام آشتاب چاپ نخل، عبدالله برادر چاپ فرهنگ، ابراهیم نجارزاده چاپ سینا، مسعود بهمنی چاپ مداد سبز، یعقوب کرمی چاپ دیجیتال صنعت، سجاد صالحی زاده چاپ حافظ، سیدکامل حسینی چاپ ایران، محسن رضایی چاپ پارسه، گیتی مویدی چاپ لاتیدان، احسان ادریسی چاپ دیجیتال فروغ، نرگس کریم پوری چاپ سارا، عباس بشیری چاپ سیلک نقش، زهرا جوانمردی چاپ سیلک نفیس، فاطمه سلجوقی چاپ سیلک پارسیک و ابراهیم ایزد یاری چاپ سیلک تهران آثار

در این همایش وحید قنبری از چاپخانه آریا به عنوان کارآفرین برتر عرصه چاپ در هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفت.

هرمزگان از قدمتی درخشان در عرصه صنعت چاپ برخوردار است

حجت الاسلام حسین مرشدی اهداف برگزاری این همایش را تکریم و تجلیل از قشر زحمت کش و سختکوش عرصه صنعت چاپ در استان هرمزگان برشمرد و اظهار داشت: فعالان عرصه چاپ افرادی هستند که در سخت ترین شرایط، یکی از مهمترین نیازهای استان را برطرف می کنند.

وی ادامه داد: باید با برپایی چنین برنامه هایی ضرورت توجه هرچه بیشتر به صنعت چاپ و چاپخانه داران استان هرمزگان را یادآوری کنیم و ضرورت توجه به چاپ در هرمزگان غیرقابل اجتناب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: صنعت چاپ در هرمزگان از قدمتی دیرینه و پیشینه درخشانی برخوردار است که این مسئله به همت انسان های پرتلاشی که مسئولیت سنگین عرصه چاپ را به عهده داشته اند، رقم خورده است.

حجت الاسلام مرشدی با بیان اینکه هرمزگان، استانی پیش قدم و پیش گام در عرصه صنعت چاپ بوده است، عنوان کرد: کسانی که با صنعت چاپ در ارتباط هستند باید توجه داشته باشند که در هرمزگان چاپخانه داران متعهدی وجود دارد که می توانند نیاز استان را تامین کنند و نیازی نیست که متقاضیان، کار خود را به استان دیگری سفارش دهند.

وی تاکید کرد: باید با سفارشاتی که به چاپخانه داران استان هرمزگان داده می شود و همچنین با تعامل طرفینی، چاپخانه داران و نهادهای نیازمند به چاپ نیاز یکدیگر را رفع کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری نشست های کارشناسی گام های مناسبی برای رفع مشکلات فعالان صنعت چاپ در هرمزگان برداشته شود.