طرح آزمایشی آبیاری مکانیزه فضای سبز گرگان با موفقیت انجام شد

موسی الرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار در استان طرح مکانیزه آبیاری فضای سبز به صورت آزمایشی و با موفقیت انجام شد.

وی افزود: در این طرح 7500 مترمربع از فضای سبز شهر گرگان توسط سیستم تحت فشار و به صورت مکانیزه آبیاری شده است.

صفری ادامه داد: این سیستم ابتدا در قطعه اول کمربندی و رو به روی فرهنگسرای گرگان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به موفقیت این طرح در حال برنامه ریزی برای اجرای گسترده تر در سطح شهر هستیم که در صورت حمایت شهرداری، از سال بعد سایر نقاط نیز توسط این سیستم آبیاری خواهند شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گرگان مزیت های این طرح ها افزایش کیفیت آبیاری، کاهش هدر رفتن آب و صرفه جویی، زیبایی بیشتر فضای سبز و همچنین جلوگیری از تصادفاتی که به دلیل آبیاری سنتی اتفاق می افتادند دانست.

گفتنی است آبیاری سنتی در بسیاری از کلان شهر ها و مراکز استان ها منسوخ شده و آبیاری مکانیزه و بدون دخالت انسان جایگزین آن شده است.