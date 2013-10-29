وقوع 107 درگیری با تروریستها در مرز پاکستان/ استفاده از بمب کنترلی در مسیر گشتهای مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گروهک تروریستی جیش العدل توان حمله به برجک و پاسگاههای ما را ندارد و در حادثه سراوان این افراد به واحد گشتی که وظیفه اش جابجایی نیروها بود، حمله کرد.

وی ادامه داد: به صراحت و قاطعیت می گویم 14 نفر از نیروهایمان در این حادثه به شهادت رسیدند و اخبار منتشر شده در مورد شهادت 16 نفر صحیح نیست ضمن اینکه باید بگویم هیچ نیرویی از ما گروگان گرفته نشده است و اگر این موضوع صحت داشت تاکنون از سوی این گروهک رسانه ای می شد.

به گفته سردار ذوالفقاری به دو خودرو در این حادثه حمله شد که از خودروی اول تنها یک نفر زنده ماند ضمن اینکه در بررسی منطقه متوجه رد خون به سمت پاکستان شدیم اما مقدار آن زیاد نبود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید آیا این حمله تروریستی با اعدام 16 شرور در زاهدان ارتباط دارد، با رد این موضوع تاکید کرد: 16 نفری که از سوی قوه قضائیه اعدام شدند قرار نبود در آن زمان حکمشان اجرا شود. دستگاه قضا اجرای حکم این افراد را متوقف کرده بود تا اگر آثار ندامت را در این افراد دید در مورد بخشش آنها تصمیم گیری کند اما با این اقدام مشخص شد که این گونه افراد دست از شرارت برنداشته به همین دلیل حکم اجرا شد.

وقوع 107 مورد درگیری با تروریستها و اشرار در مرز پاکستان

ذوالفقاری از وقوع 107 درگیری با اشرار و تروریستها در مرز پاکستان از ابتدای سال جاری تا روز پنجم آبان خبر داد و افزود: 67 مورد از این درگیری ها مسلحانه بوده و در این درگیری ها 20 شرور کشته و سه نفر مجروح شدند ضمن اینکه 21 قبضه سلاح به همراه 21 تن و 874 کیلوگرم کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه افراد مجرم و شرور منطقه مخالف طرح انسداد مرز هستند تاکید کرد: عده ای از افراد در منطقه که جزء تروریست ها و گروههای مجرم و شرور هستند با طرح کنترل مرز مخالف هستند و تا دو سال قبل کاروانهای مواد مخدر از منطقه سراوان وارد کشور می شدند. روزانه 3 میلیون لیتر مواد سوختی نیز از منطقه کشتگان و جنوب استان قاچاق می شد.

به گفته ذوالفقاری در یک سال اخیر تروریستها چندین بار در مسیر گشتی ماموران بمبهای کنترل از راه دور قرار داده بودند که خوشبختانه این اقدام آنها خنثی شد. هر چه تروریستها اقدامات ایذایی انجام دهند عزم ما برای کنترل مرز و ترددها افزایش می یابد.

فرمانده مرزبانی از تصمیمات جدید برای منطقه سراوان خبر داد و گفت: از فردا تیمی از معاونان مرزبانی در منطقه مستقر می شوند و ضمن شناسایی خلاءهای مرزی با تامین اعتبار کار احداث پاسگاههای مرزی و جاده سازی شتاب بیشتری می گیرد ضمن اینکه قرار شد تمامی نقاط کور مرز تحت پوشش تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی قرار می گیرد.

ذوالفقاری با بیان اینکه ایران حق تعقیب متهمان در خاک پاکستان برای خود محفوظ می داند تصریح کرد: ما این موضوع را به مرزبانهای پاکستانی اعلام کردیم و سعی می کنیم از این پس ضمن تعقیب تروریست ها در خاک پاکستان این موضوع را همزمان به آنها اطلاع رسانی کنیم. امروز مشکلی با مرزبانان پاکستانی نداریم و تاکنون چندین بار پیش آمده است که مرزبانان ما مجرمان را ندانسته در خاک پاکستان تعقیب کردند که پس از برخورد با نیروهای پاکستانی ماموران بازگشتند.

وی با انتقاد از عدم کنترل قوی مرز توسط مرزبانان پاکستان افزود: نیروهای این کشور در مرز حضور چشمگیر و قوی ندارند و این در حالی است که آنها هیچ ناامنی را از سمت مرزهای ما ندارند.

خبرنگاری از ذوالفقاری در خصوص ماهیت گروهک تروریستی جیش العدل پرسید که او در پاسخ گفت: آنچه که ما اطلاع داریم این است که تعدادی از اعضای این گروه نیروهای جدا شده گروهک تروریستی جندالشیطان هستند و از نظر شعارها طرفداری از شخص خاص در منطقه اقوام یا مذاهب رویکرد مشابهی با گروهک ریگی دارند .

وی در مورد اینکه آیا این گروه واقعا از کودکان نیز استفاده می کند گفت: هنوز اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم و نمی دانیم استفاده از کودکان توسط این گروه اقدامی نمایشی یا واقعیت است.

ذوالفقاری در پاسخ به مهر در مورد اینکه تیراندازیهای مشکوک از افغانستان به کشورمان کار چه گروهی است با بیان این که فکر نمی کنیم این اقدم توسط تروریست ها صورت گیرد اظهار داشت: به نظر می رسد این تیراندازی ها توسط افرادی باشد که قصد ورود غیر مجاز به داخل کشورمان را دارند خوشبختانه اشراف فنی و اطلاعاتی مرزبانان در منطقه خراسان و مرزهای افغانستان بسیار زیاد است و امروز می بینیم که قاچاق صورت گرفته از مرز زابل در حد 50 کیلوگرم مواد مخدر است. هنوز دلیل اصلی تیراندازی های کور مشخص نشده است و در این مورد باز تحقیق می کنیم.

وی در مورد اینکه آیا ممکن است گروهک الجیش العدل در پی اعدام 16 تروریست دست به اقدامی تلافی جویانه بزند گفت: این اقدام متصور است و اگر بتوانند ممکن است باز هم دست به اقدامات تلافی جویانه بزنند اما باید بگویم خودشان هم فهمیده اند مسئله در کشور با نگاه خاصی دنبال می شود و آمادگی نیروها افزایش یافته است. تاکنون در درگیری با قاچاقچیان تنها دو نیروی خودی مجروح شده اند و شهدا مربوط به اقدامات تروریستی هستند.