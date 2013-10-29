دبیرخانه فرصت های سرمایه گذاری در البرز راه اندازی می شود/ همایش سرمایه گذاران ملی و بین المللی در بهار 93

به گزارش خبرنگار مهر مجید سریزدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری که در سالن کنفرانس های معاونت عمرانی استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: با صدور دستور استاندار البرز « دبیرخانه فرصت های سرمایه گذاری» در استانداری البرز درحال شکل گیری است و زمینه های توسعه استان را در بخش های مختلف استان و شهرستانها فراهم می سازد.

این مسئول به تشریح فعالیت های این دبیرخانه پرداخت و ادامه داد: دبیرخانه فرصت ها بعد از دهه محرم فراخوان عمومی خود را اعلام خواهد کرد و اطلاعات جامعی از سرمایه گذاران، صاحبان صنایع و...طی این فراخوان جمع آوری و احصا می شود.

فرصت های سرمایه گذاری البرز به 3 زبان زنده دنیا معرفی می شود

سریزدی بیان کرد: سمیناری نیز به همین منظور تشکیل می شود و ماکت های اولیه مجموعه ای از هزاران پروژه به عنوان فرصت ها در قالب پکیجی به 3 زبان انگلیسی، فارسی و عربی تهیه خواهد شد.

بهار 93 فصل سرمایه گذاری بین المللی در البرز

سرپرست معاونت فنی عمرانی استانداری البرز گفت: در این سمینار سرمایه گذاران و صاحبان فکر با یکدیگر آشنا می شوند و بهار سال 93 در همایش « فرصت های سرمایه گذاری ملی و بین المللی» فرصت ها و افق سرمایه گذاری آینده آنها هدایت خواهد شد.

وی افزود: بر اساس رویکرد این دبیرخانه حتی اراضی لم یزرع ، بدون آب و شوره زار هم به فرصت سرمایه گذاری تبدیل می شوند.

این مسئول بیان کرد: زمینه ای فراهم خواهد شد تا مانعی برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و صدور کلیه مجوزها نیز توسط استانداری انجام خواهد شد.

شهر دیپلمات مرکزیت توسعه سیستم اداری

سریزدی همچنین پروژه شهر دیپلمات را نیز زمینه ساز توسعه سیستم اداری دانست و افزود: در پروژه شهر دیپلمات نیز برخی مراکز نظیر بازارهای بزرگ در پایتخت، دستگاه های اداری و...در البرز ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در این طرح حتی زندانهای کرج نیز در مجموعه مجزا با محیط کار و دانشگاه، اقامتگاه برای خانواده ها و...دیده می شود.

سیل سرمایه ها با ورود سرمایه گذاران به البرز روانه می شود

سرپرست معاونت فنی عمرانی استانداری البرز بیان کرد: این طرح ویژگی هایی را نیز در بر دارد نخست آنکه مهاجرت ها به استان با ورود سرمایه همراه خواهد بود، معناو مفهوم سرمایه از بخش خصوصی به خوبی رعایت می شود، موانع اداری توسط دبیرخانه مذکور حل و فصل خواهد شد، زمینه جلب، جذب و هدایت سرمایه گذاری و توسعه ای استان نیز فراهم می شود.

وی عنوان کرد: عمده هدف دبیرخانه فرصت ها زمینه سازی برای ایجاد شادابی و امید در استان و حرکت های اقتصادی با اقدامی جهادی خواهد بود که در تمامی بخش های خدماتی، صنعتی، تجاری، سینمایی، بازرگانی و..بر اساس استعدادها و پتانسیل های استان البرز ایجاد خواهد شد.

نشست خبری سریزدی در ادامه با طرح پرسش و پاسخ خبرنگاران همراه بود.