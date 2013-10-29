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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

مهدی زاده:

260 دستگاه خودرو در ماسال توقیف شد

260 دستگاه خودرو در ماسال توقیف شد

ماسال – خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامي ماسال از توقيف 260 دستگاه خودرو در اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رحيم مهدي زاده عصر سه شنبه در نشست با پرسنل این نیرو در ماسال  کشف پنج هزارنخ سيگار قاچاق، پلمپ 19 واحد صنفي متخلف و توقيف 137 دستگاه خودرو و 159 دستگاه موتور سيکلت متخلف را از نتایج مهم این طرح عنوان كرد.

وی همچنين از دستگيري 29 نفر معتاد پرخطر و كشف مقاديري مواد مخدر، آلات و ادوات استعمال از آنان و همچنين كشف دو قبضه اسلحه شكاري بدون مجوز و دستگيري شش سارق خبر داد و افزود: متهمان با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.

فرمانده پلیس ماسال با اعلام اينكه پليس در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از هيچ كوششي فروگذار نخواهدكرد، گفت: امنیت پایدار با مشارکت مردم امکانپذیر است.

وی در ادامه امنیت را زیربنای توسعه همه جانبه و پیشرفت در تمام‌ حوزه‌ها دانست و اذعان داشت: در صورت نبود امنیت دسترسی به مسائل دیگر نیز بی‌نتیجه است.

مهدی زاده اظهارداشت: امنیت مهمترین نیاز جامعه بوده که نیروی پلیس در تحقق این مهم تلاش خوبی را ارائه کرده است.

وی یادآورشد: برقراری امنیت پایدار بدون مشارکت مردم دست نیافتی بوده و این مهم در طول سال‌های گذشته به اثبات رسیده است.  

کد مطلب 2165215

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