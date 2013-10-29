به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین رستمی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان، با اشاره به اینکه برخی از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می کنند افزود: مدیریت شهری و مسئولان باید توجه ویژه به این قشر داشته باشند و در راستای رسیدگی به وضعیت مسکن آنها برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مناطق سایان، کوی وحدت گاز رسانی شده و بخشی باقیمانده است ادامه داد: مدیران باید پاسخگوی اقدامات لازم باشند چرا که چطور می‌شود گاز رسانی به بخشی از منطقه مشکلات ایمنی دارد و بخشی دیگر ندارد.



عضو شورای شهر زنجان با اشاره به مراجعات مکرر مردمی به شورا و شهرداری در مورد گاز رسانی به این مناطق افزود: این موضوع باید تعیین تکلیف شود.

رستمی با اشاره به مطالب مطرح شده در مورد گاز رسانی به سایان و دو منطقه دیگر در شهر زنجان افزود: هر چند اقدامات قانونی باید ملاک عمل قرار گیرد ولی باید متوجه بود جمعیتی از همشهریان زنجانی در تامین سوخت همچون نفت دچار مشکل هستند و الان هم وقت سرما هست باید به امر گاز رسانی بسیار توجه شود.



وی با اشاره به تغییر روی داده در ساختار استفاده از انرژی در سطح کشور افزود: استفاده از نفت به عنوان سوخت مشکلات خاص خود و به ویژه در بخش تامین را به دنبال دارد.



عضو شورای شهر زنجان گفت: خدمات رسانی باید در همه مناطق یکسان باشد و همه از مطالبات به حق خود استفاده لازم و کافی را ببرند.

رستمی یادآورشد: در استان هم باید پروژه های نیمه تمام هر چه زودتر اجرایی شود چرا که نیمه تمام بودن پروژه ها باعث می شود استان نمای بدی داشته باشد.