آغاز دور جدید تغییرات در استانداری کهگیلویه و بویراحمد/تغییر فرمانداران در گام بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه استاندار کهگیلویه و بویراحمد پس از یک هفته از شروع به کارش چهار معاون استانداری را منصوب کرد، امروز و پس از یک ماه از بدست گرفتن سکان مدیریت استان، پنج مدیرکل حوزه استانداری را تغییر داد.

در نشستی که بدین منظور در استانداری استان برگزار شد، مدیران جدید حوزه های اجتماعی، سیاسی، بودجه، فناوری اطلاعات و حوزه استاندار معرفی شدند و از خدمات مدیران قبلی تجلیل شد.

موسی خادمی طی احکام جداگانه ای "جلیل حسنی" را به عنوان مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات، "سید علی فتح میرمحمدی" را به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری، "سید محمد موحدپور" را به عنوان مدیرکل حوزه استاندار، "علی پوزش" به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری و "محمد شجاعی" را به عنوان مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری استان منصوب کرد.

جلیل حسنی مدیرکل جدید سیاسی و انتخابات متولد 1346و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی است که مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری، مدیرکل اداری و مالی استانداری، معاون فرماندار بویراحمد، فرماندار بویراحمد و معاون دفتر ارزشیابی و بازرسی استانداری در دوران اصلاحات را در کارنامه دارد.

حجت الاسلام میرمحمدی نیز متولد 1344، دارای تحصیلات حوزوی و لیسانس فقه و اصول است و مدیریت دفتر امور اجتماعی و انتخابات و دو سال فرمانداری شهرستان کهگیلویه را در کارنامه دارد.

سید محمد موحد پور هم بیش از این سابقه مدیریت در آموزش و پرورش استان را دارد و علی پوزش نیز دارای تحصیلات کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای دوره عالی تخصصی مدیریت استراتژیک بوده و در سمت های معاون آمار، معاون توسعه مدیریت و سرمایه، رئیس گروه تحصیلات تکمیلی، رئیس گروه تحقیقات آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناس بودجه استانداری حضور داشته است.

"محمد شجاعی" هم با 31 سال سن دارای مدارک تحصیلی مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک است.

جنس مدیریت های استانداری مدیریت استراتژیک است

با این حال استاندار کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای مدیران استانداری و مراسم تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید استانداری گفت: جنس مدیریت های استانداری، مدیریت استراتژیک است و مدیران این حوزه می بایست از توان مدیریتی و مهارت ادراکی بالایی برخوردار باشند.

سید موسی خادمی افزود: مسئولیت های استانداری از سطح بالایی برخوردار است و به دلیل سروکار داشتن مدیران ستادی با مدیران استانی، این مدیران باید از توان مدیریتی، قدرت تصمیم گیری و قدرت جمع بندی بالایی برخوردار باشند.

وی گفت: تغییر مناسب، تغییری است که تبدیل به احسن شدن را در پی داشته باشد و هم اکنون تغییر مدیران، ناشی از مقایسه افراد با یکدیگر نیست بلکه مجموعه فرد و فضا در کنار همدیگر دیده می شوند.

استاندار تغییر و جابجایی مدیریتها را از مناسبتهای طبیعی کار و یک امر پذیرفته شده دانست و اظهار داشت: در عین اینکه حفظ حرمت همه افراد لازم و استفاده از تجارب آنان ضروری است، هماهنگی مجموعه مدیریتی متناسب با فضای جدید، یکی از اصول ایجاد تغییر در بدنه مدیریتی است.

وی با بیان این مطلب که بیشترین فرصتها در فضای تغییر ایجاد می شود و تغییرات موجب ایجاد فرصت خدمت می شود، افزود: فرصتها از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود و هدف از تغییر مدیریت، گردش قدرت به عنوان فرصت خدمت در میان نخبگان استان و ایجاد نگرشهای جدید و فارغ از عادت به امور است.

گام بعدی؛ تغییر فرمانداران/ انتخاب فرمانداران ازنیروهای وزارت کشور

اما با تغییر مدیران کل حوزه استانداری به نظر می رسد گام بعدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تغییر فرمانداران باشد.

هشت شهرستان در این استان وجود دارد که به نظر می رسد همه این شهرستانها فرمانداران جدیدی را در دولت یازدهم تجربه کنند.

اگرچه رایزنی ها و گمانه زنی ها در این زمینه از ماهها پیش شروع شده و نمایندگان شهرستانهای استان در مجلس هرکدام تلاش می کنند فردی نزدیک به خود را در این سمت بگمارند.

این در حالی است که استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر از انجام فرایند انتخاب و معرفی فرماندار برای شهرستانهای استان خبرداد.

سید موسی خادمی گفت: اولویت و ملاک ما این است که فرماندار از مجموعه همکاران و نیروهای وزارت کشور انتخاب شود.

وی بیان کرد: حتی الامکان سعی بر این است نیروهای توانمند در حوزه فرمانداریها و استانداری به عنوان فرماندار منصوب شوند مگر در موارد خاص که امکان این امر وجود نداشته باشد.

با این حال باید منتظر ماند و دید که دولت تدبیر و امید در استان که میراث دار انبوهی از مشکلات و وعده ها شده و با چالشهای زیادی نیز روبروست، برای شتاب بخشیدن به قطار توسعه استان سکان هدایت شهرستانها را به دست چه کسانی می سپارد.