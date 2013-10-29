مطبوعات و ادارات هرمزگان از ظرفیت های صنعت چاپ استان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده ظهر سه شنبه در دومین همایش تجلیل از فعالان صنعت چاپ استان هرمزگان با بیان اینکه صنعت چاپ و چاپخانه، صنعتی بسیار حساس است، عنوان کرد: چاپ، صنعتی مهم و حساس اما ضربه پذیر است و اگر این صنعت حمایت نشود با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: هرمزگان، استانی است که افراد فرهیخته فرهنگی و صاحب قلم در تمامی مناطق آن دیده می شود و انتطار داریم چنین افرادی با سوابقی درخشان در زمینه مذهبی، ادبیات و فرهنگ و هنر که به بیرون از استان رفته اند، هم اکنون نگاهی خاص به استان هرمزگان داشته باشند و در زمینه فرهنگی به این استان کمک کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت های چاپخانه ها در هرمزگان، بیان داشت: لازم است تا نشریات، ادارات و سازمان های هرمزگان از این ظرفیت ها استفاده کنند.

علامه زاده افزود: ما برنامه ریزی می کنیم تا در یکی از جلسات شورای اداری هرمزگان، نماینده ای از فعالان صنعت چاپ هرمزگان حاضر شود و ظرفیت های این بخش را برای مدیران استان به خوبی تبیین کند تا فرهنگ سازی مناسبی برای استفاده از توانایی های این بخش صورت گیرد.

وی با بیان اینکه صنعت چاپ هر روز در حال توسعه است، عنوان کرد: در این راستا لازم است تا تکنولوژی چاپخانه های استان هرمزگان به روزتر شود و همچنین برای معرفی ظرفیت های چاپ در هرمزگان، غرفه ای برای فعالان این صنعت در نمایشگاه سراسری کتاب استان هرمزگان برپا شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان ادامه داد: همچنین باید با برگزاری نشست های تخصصی، صنوف مختلف را با اهمیت و ظرفیت های صنعت چاپ در استان هرمزگان آشنا کرد چون صنعت چاپ نقشی مهم و اساسی دارد.

وی تاکید کرد: باید از همه ظرفیت های صنعت چاپ در هرمزگان استفاده شود که مطبوعات استان می توانند در این زمینه یاری رسان خوبی برای فعالان چاپ باشند.