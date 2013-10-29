114 مقاله به کنگره ابن شهر آشوب ارسال شد

حجت الاسلام دکترعباسعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:114 مقاله در اختیار دبیرخانه قرار گرفت که از این تعداد 75 مقاله برگزیده انتخاب شدکه 45 مقاله قابلیت چاپ دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: دبیرخانه کنگره حدود دو سال است که با جدیت و حمایت های نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران در حال فعالیت بوده و موفقیت های ارزنده ای برای معرفی هر چه بیشتر این شخصیت جهان تشیع داشته است.

ابراهیمی همچنین از تصمیم شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ساری برای نامگذاری میدانی جدید به نام این شهر آشوب در ساری خبر داد.