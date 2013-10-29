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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۳

حجت الاسلام ابراهیمی:

114 مقاله به کنگره ابن شهر آشوب ارسال شد

114 مقاله به کنگره ابن شهر آشوب ارسال شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: 114 مقاله به کنگره بین المللی ابن شهر آشوب ساروی ارسال شد.

حجت الاسلام دکترعباسعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:114 مقاله در اختیار دبیرخانه قرار گرفت که از این تعداد 75 مقاله برگزیده انتخاب  شدکه 45 مقاله قابلیت چاپ دارد.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: دبیرخانه کنگره حدود دو سال است که با جدیت و حمایت های نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران در حال فعالیت بوده و موفقیت های ارزنده ای برای معرفی هر چه بیشتر این شخصیت جهان تشیع داشته است.
 
ابراهیمی همچنین از تصمیم شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ساری برای نامگذاری میدانی جدید به نام این شهر آشوب در ساری خبر داد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب 2165227

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