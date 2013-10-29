برخی تعاونیهای مسکن مهر لرستان در زمینه پرداخت مالیات همکاری لازم را ندارند

مصطفی پورامیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلی که گریبان گیر برخی پروژه های مسکن مهر لرستان بوده حق ایجاد شده برای برخی تعاونیها در زمینه نپرداختن مالیات است.

وی با بیان اینکه منابع مالی این اداره کل به پرداخت مالیات وابسته است، بیان داشت: در حال حاضر بخشنامه ها و مصوباتی وجود دارد که برخی تعاونیها با استناد به آنها از پرداخت مالیات سرباز می زنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان عنوان کرد: این در حالیست که تعدادی از این تعاونیها رقم مالیات را از مبلغ قرارداد پیمانکاران پروژه های مسکن مهر کسر کرده اند ولی این رقم به ما پرداخت نشده است.

پورامیدی افزود: سوال ما از این تعاونیها این است که اگر اعتقاد دارند که از پرداخت مالیات معاف هستند چرا این رقم را از مبلغ قرارداد پیمانکاران کسر کرده اید و چرا این مبلغ هنوز به حساب اداره کل مالیاتی پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه این رقم حق دولت است که نزد تعاونیها باقی مانده یادآور شد: البته تعداد معدودی از تعاونیها از جمله در شهر بروجرد در این زمینه همکاری نداشته اند.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان با بیان اینکه ما بر اساس اسناد خود تعاونیها مالیات گرفته شده را مطالبه کرده ایم، ادامه داد: از نظر ما پیمانکاران پروژه های مسکن مهر مشمول پرداخت مالیات هستند و با توجه به اینکه برخی تعاونیها این مالیات را از قرارداد پیمانکاران کسر کرده اند انتظار می رود مالیات را به حساب اداره کل امور مالیاتی واریز کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان نیز در این رابطه به مهر گفت: دلیل مشکلی که در این زمینه پیش آمده این است که ابتدا نحوه پرداخت مالیات برای تعاونیها شفاف و مشخص نبود.

شهرام ملکی ادامه داد: در این راستا برخی تعاونیها مالیات را از صورت وضعیت ها کم کرده اند تا پس از تعیین تکلیف در این زمینه مالیات را به حساب اداره کل امور مالیاتی واریز کنند.

وی با بیان اینکه در این زمینه تنها مشکل مربوط به چند تعاونی در شهرستان بروجرد است، بیان داشت: این تعاونیها نیز پس از تعیین تکلیف در این زمینه مالیات کسر شده را پرداخت خواهند کرد.

