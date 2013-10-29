مسابقات واترپلو قهرمانی زیر 16 سال در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عربدوست افزود: مسابقات واترپلو قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در استخر قهرمانی شهید شهبازی زنجان هم اکنون آغاز شد.



وی اظهار داشت: این رقابتها با حضور 9 تیم در دو گروه 5 و 4 نفره برگزار می شود که متاسفانه قرار بود در این پیکارها 12 تیم حاضر شوند که به دلیل وجود برخی مشکلات برای خود استانها تنها 9 تیم حاضر شدند.



رئیس هئیت شنا و واترپلو استان زنجان در خصوص تیمهای حاضر گفت: زنجان در گروه Aبا استانهای اصفهان؛ البرز و یزد دیدار خواهد کرد و در گروه Bنیز تیم های تهران ، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و قزوین به مصاف هم می روند.



عربدوست با اشاره به اینکه کادر فنی تیم زنجان متشکل از جعفری محمدی "مربی" و احمد رسولی "سرپرست" است، افزود: تیم زنجان با ترکیب حامد کریمی، سردار عمولر افشار، امیر حسین موسوی، محمد حسین شاپوری، امیرعباسی، مهدی جعفری، حمیدرضا مقدم، مهدی آرگونی، امیر حسین پورسنگری، علیرضا فرهادی، امیرعطا محمدی، امین حیدری و سالار بیاتی مقدم وارد میدان رقابت می شود.



مسابقات تا روز جمعه 10 آبان در زنجان ادامه دارد.

آینده ای درخشان در انتظار شنای زنجان

تیم شنای زنجان در مسابقات قهرمانی کشور مردان با وجود اینکه تمرینات کمی را داشته است خوب ظاهر شد.



رئیس هئیت شنا و واترپلو استان زنجان با اعلام این خبر گفت: پس از اتمام مسابقات قهرمانی شنای بانوان این رقابتها در بخش آقایان نیز به مدت 2 روز از اول تا دوم آبان ماه در استخر قهرمانی شهید شهبازی زنجان برگزار شد.



اکبر عرب دوست افزود: در مسابقات قهرمانی کشور 17 استان شرکت داشتند که در مواد 100 و 200 متر آزاد، 50 و 100 متر قورباغه، 100 و 200 متر پروانه، 50 و 100 متر کرال پشت و 50 ×4 متر آزاد تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.



رئیس هئیت شنا وواترپلو استان زنجان تاکید کرد: در پایان تیم فارس با 465 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های تهران ، البرز، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان به ترتیب با 439 ، 418، 323، 308 و 298 امتیاز دوم تا ششم شدند.



عربدوست ابراز کرد: به دلیل تغییراتی که در مدیریت هئیت شنای استان زنجان ایجاد شد تیم شنای زنجان در این مدت راکت بود و تنها 2 و نیم ماه است که تمرینات خود را آغاز کرده و کسب عنوان ششمی در این رقابتها و پیشی گرفتن از تیم های همچون اصفهان و توابع تهران نوید بخش روزهای خوبی برای شنای زنجان است.



گفتنی است در بخش تیمی به ترتیب استانهای فارس، البرز، خراسان شرقی، رضوی، زنجان، اصفهان ، مازندران،توابع تهران،گیلان،مرکزی،کرمانشاه،کردستان،چهار محال بختیاری،آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، اردبیل اول تا هفدهم شدند.



