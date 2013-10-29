پرداخت 900میلیارد ریال به پیمانکار خط 2 قطار شهری مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال سرویها، بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود از محل سرجمع اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانکی و یا سایر منابع نسبت به پرداخت مبلغ 900میلیارد ریال پنج ماهه تا پایان سال جاری خارج از صورت وضعیت در قبال اخذ ضمانت نامه معتبر، به عنوان مساعدت به قرارگاه خاتم الانبیا (ص) پیمانکار خط 2 قطار شهری مشهد پرداخت کند.

وی ادامه داد: پرداخت مبلغ مذکور به پیمانکار به صورت مرحله ای و ماهیانه متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح خواهد بود و بازپرداخت مساعدت مذکور همانند مساعدت قبلی شهرداری بعد از 75 درصد پیشرفت فیزیکی طرح و با اخذ مجوزهای لازم برای تعدیل مالی قرارداد از مراجع قانونی خواهد بود.

وی با بیان اینکه خط 2 قطار شهری مشهد با بحران جدی مالی مواجه شده است، افزود: باید به سرعت تدابیر لازم در این زمینه پیش بینی شود و در این راستا با تامین منابع مالی لازم می توان به اجرای هر چه سریعتر این پروژه امیدوار بود.