  1. استانها
  2. گلستان
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۸

عشق به سالار شهیدان عامل باشکوه شدن اجلاس پیرغلامان است

عشق به سالار شهیدان عامل باشکوه شدن اجلاس پیرغلامان است

گرگان - خبرگزاری مهر: مداح روشن دل گرگانی گفت: عشق به امام حسین (ع) باعث شده تا استقبال از اجلاس تجلیل از پیرغلامان حسینی در گلستان با شکوه تر از سایر استان ها برگزار شود.

حمید خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز شهر گرگان میزبان مهمانان امام حسین (ع) است و عشق به امام حسین باعث شده تا مردم از جای جای استان گلستان برای استقبال از کاروان حسینی به گرگان بیایند و این استقبال بی نظیر رقم بخورد.

وی اظهار کرد: این اجلاس بین المللی و حضور مداحان کشوری و مهمانان مختلف که برای اهل بیت(ع) زحمت زیادی کشیده اند الگوی مناسبی است برای نسل جوان امروز تا بتواند راه امام حسین(ع) را بهتر بشناسد.

وی تصریح کرد: احساس می کنم این اجلاس نسبت به اجلاس های گذشته بسیار با شکوه تر و گسترده تر برگزار شود.

کد مطلب 2165233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها