عشق به سالار شهیدان عامل باشکوه شدن اجلاس پیرغلامان است

حمید خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز شهر گرگان میزبان مهمانان امام حسین (ع) است و عشق به امام حسین باعث شده تا مردم از جای جای استان گلستان برای استقبال از کاروان حسینی به گرگان بیایند و این استقبال بی نظیر رقم بخورد.

وی اظهار کرد: این اجلاس بین المللی و حضور مداحان کشوری و مهمانان مختلف که برای اهل بیت(ع) زحمت زیادی کشیده اند الگوی مناسبی است برای نسل جوان امروز تا بتواند راه امام حسین(ع) را بهتر بشناسد.

وی تصریح کرد: احساس می کنم این اجلاس نسبت به اجلاس های گذشته بسیار با شکوه تر و گسترده تر برگزار شود.