طرح بصيرت عاشورايي در يزد اجرا مي‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ميرجليلي، ظهر سه شنبه در نشستي خبري اظهار داشت: طرح بصيرت عاشورايي ويژه ايام ماه محرم است و در دو مرحله به اجرا در مي آيد.

وي بيان كرد: مرحله اول اين طرح در دهه اول محرم و مرحله دوم آن نيز در دهه آخر صفر برگزار مي شود.

ميرجليلي با بيان اينكه اصلي ترين جهت موقوفات استان يزد، برگزاري مراسم عزاداري براي امام حسين (ع) است، عنوان كرد: برنامه هاي بسياري در اين ايام در امامزاده ها و بقاع متبركه برگزار و تلاش مي شود در پرتو اين موقوفات، مكتب امام حسين (ع) و اهداف اصلي قيام عاشورا را براي مردم تبيين كنيم.

وي يادآور شد: طرح بصريت عاشورايي، همانند ساير طرح هاي فرهنگي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان يزد، با محوريت امامزادگان و بقاع متبركه برگزار مي‌ شود و عموم اقشار مردم را نيز در بر مي گيرد.

معاون فرهنگي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان يزد ادامه داد: اداره اوقاف در طول سال برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي بسياري برگزار مي كند و در همه مناسبت هاي مهم اعم از مذهبي، ملي و ... يك طرح فرهنگي دارد.

وي از جمله اين طرح ها به طرحهاي آرامش بهاري به مناسبت عيد نوروز، طرح ياس نبوي به مناسبت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، طرح نشاط معنوي به مناسبت اوقات فراغت تابستان، طرح ضيافت الهي به مناسبت ماه مبارك رمضان و طرح ولايت علوي، اكمال دين نبوي به مناسبت دهه ولايت و عيد غدير اشاره كرد.

ميرجليلي افزود: تا پايان سال نيز چند طرح ديگر از جمله طرح بصيرت عاشورايي در استان يزد اجرا خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در مجموع در استان يزد، بيش از 30 عنوان طرح و برنامه فرهنگي از سوي معاونت فرهنگي اداره اوقاف و امور خيريه استان يزد برگزار مي شود.