جانشین نیروی انتظامی گیلان از کشف بیش از 13 کيلو مواد مخدر در رشت خبر داد و افزود: ماموران عملیات ویژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان در مبارزه بی امان با قاچاقچیان موادمخدر و در پی بررسی اخبار مبنی بر فعالیت دو قاچاقچی به هویت معلوم در امر تهیه وتوزیع مواد در سطح استان ، پس از تعقيب و مراقبت و اقدامات پليسي از انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر به شهرستان رشت مطلع و مشخص شد اين متهمان قصد توزيع مواد در مركز استان را دارند.

وی تصریح کرد: بخش مهمی از امنیت پایداری که امروز در سطح کشور ایجاد شده به واسطه زحمات وتلاش های شبانه روزی نیروهای مخلص و زحمتکش انتظامی است که موجبات برقراری نظم و آرامش کشور در زمینه های مختلف را فراهم آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار بخشعلی کامرانی صالح عصر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: نیروی انتظامی رکن اساسی تامین امنیت فردی و اجتماعی مردم است.

وی اظهارداشت: ماموران عملیات ویژه پليس مبارزه با مواد مخدر در بررسي هاي بيشتر مشخص كردند كه حامل بار فردي شيرازي بوده و ضمن جاسازي مواد مخدر در باك بنزين يك دستگاه خودرو پرايد از استان فارس حركت كرده و قصد تحويل آن به قاچاقچيان در شهرستان رشت را دارد.

کامرانی صالح جانشین نیروی انتظامی گیلان گفت: خودروي حامل بار پس از ورود به استان، مورد مراقبت نامحسوس اعضاي عمليات ويژه پليس قرار گرفت كه پس از ملاقات با دو نفر قاچاقچيان حاضر در مركز استان در خانه اي در شهرستان سنگر و در هنگام بازكردن جاساز و تحويل مواد مخدر سه نفر از اعضاي باند مورد نظر دستگير و در بازرسي از خودروي حامل بار نيز 13 کیلو و 500 گرم تریاک کشف شد.

وی همچنین از مبارزه شبانه روزي پليس مبارزه با مواد مخدر در رهگيري باندهاي توزيع مواد مخدر در سطح استان خبر داد و افزود: سه متهم دستگير شده پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.

پلمپ 2 واحد صنفي متخلف در تالش

کامرانی صالح از پلمپ دو واحد صنفي متخلف در اين شهرستان خبر داد و گفت: به منظور نظارت بر واحدهاي صنفي، ماموران اداره اماكن پليس امنيت عمومي بازديد از واحدهاي صنفي را در دستور كار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران در بازديد از واحدهاي صنفي دو واحد صنفي متخلف را پلمپ و صاحبان اين صنوف را با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي كردند.

وی در ادامه با تاکيد براستمرار بازديد پليس از واحدهاي صنفي اين شهرستان تصريح كرد: پليس با کساني که بخواهند با اعمال مجرمانه خود چهره عمومي و اجتماعي شهر را دچار خدشه کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

پلمپ 26 واحد صنفي متخلف در آستانه اشرفيه

جانشین نیروی انتظامی گیلان از پلمپ 26 واحد صنفي متخلف در اين شهرستان خبر داد و افزود: در راستاي اجراي طرح ارتقا ‌امنيت اجتماعي و اخلاقي بازديد از صنوف در اين شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وي اذعان داشت: ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين شهرستان با همكاري مجمع امور صنفي در اين راستا 26 واحد صنفي فاقد پروانه كسب را شناسايي كردند.

کامرانی صالح گفت: با اتمام مهلت اخطاريه هاي تعطيلي تمامی واحدهاي صنفي مزبور پلمپ و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آمد.

وی در ادامه برخورد با صنوف متخلف فاقد پروانه را از جمله برنامه هاي اداره اماكن پليس امنيت عمومي برشمرد.

اقتدار پليس در سايه اعتماد مردم

جانشین نیروی انتظامی گیلان با بیان اینکه اقتدار پليس در سايه اعتماد مردم است، اظهارداشت: براي تحقق شعار"حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" پليس بايد در چهار چوب قوانين و در حد توان با تحقق شعار سال تلاش كند.

وی همچنین ولايتمداري را مهمترين ويژگي نيروهاي مسلح كشور خواند و افزود: كاركنان ناجا در كلام رهبر معظم انقلاب، مجاهدان در راه خدا هستند كه بايد قدر اين عنوان و مدال افتخار را بدانند.

کامرانی صالح در ادامه اقتدار پليس را در سايه اعتماد مردم دانست و از سويي ديگر تصریح کرد: مردم نيز بايد براي افزايش امنيت با نيروي انتظامي همكاري مناسبي داشته باشند.

وي با اشاره به حديثي از پيامبر اکرم (ص) گفت: انسان تا زماني که دو نعمت بزرگ سلامتي و امنيت را از دست ندهد قدر آن را نمي داند.

جانشین نیروی انتظامی گیلان گفت: ولايتمداري مردم و وجود باورهاي ديني قوي در بين خانواده ها در کاهش آسيب ها و جرائم در اين شهرستان تاثير مستقيم دارد.

وی همچنین موفقيت پليس در امور محوله را در گرو همکاري و تعامل سازنده همه نهادها، مسئولان و مردم دانست و افزود: امنيت حاصل يک توليد جمعي است که با مشارکت و تعامل همگاني محقق مي شود.

کامرانی صالح تصريح کرد: مهمترين خواسته مردم تامين امنيت در جامعه است که پليس قصد دارد با بهره گيري از تمامي امکانات و نيروي انساني خود اين امر را در جامعه به منصه ظهور برساند.

وی بر قاطعيت پليس بر برخورد با انواع جرائم به ويژه در زمينه مبارزه با سوداگران مرگ، مشروبات الكلي، زورگيري، اراذل و اوباش و غیره تاكيد كرد.

كلاهبردارحرفه اي در آستارا دستگير شد

جانشین نیروی انتظامی گیلان گفت: كلاهبردار حرفه اي مامور نما از سوی پليس آگاهي شهرستان مرزی آستارا دستگير شد.

وی افزود: در پي مراجعه حضوري شخصي به پليس آگاهي اين شهرستان مبني بر اينكه فرد مشكوكي با عنوان سرگرد احمدي قصد اخذ هزار متر موكت به ارزش 200 ميليون ريال از وي در ازاي پرداخت وجه از طريق عابر بانك را دارد ، موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

کامرانی صالح اظهار داشت: تعامل خوب شاكي با پليس زمينه غافلگير شدن اين متهم را فراهم و كار آگاهان توانستند اين فرد را در جلوي سيستم خود پرداز طي عملياتي دستگير کنند.

وی در ادامه متهم دستگير شده را فردي به هويت ع - ن 30 ساله اهل و ساكن اسلامشهر تهران معرفي و بيان داشت: متهم دستگير شده داراي دو فقره سابقه سرقت و شرب خمر بوده و شماره تلفن و آدرس مغازه هايي شهرستان آستارا و همجوار را با خود به همراه داشته است.

جانشین نیروی انتظامی گیلان با اعلام اينكه متهم دستگير شده به بزه انتسابي خود اعتراف کرد و اعلام داشت: متهم با تشكيل پرونده به دادسرا اعزام و با قرار صادر به مبلغ 100ميليونريال به اتهام كلاهبرداري روانه زندان شد.

ثبات و امنيت پايدار مرهون زحمات و تلاش پليس است

وی در ادامه ثبات و امنيت پايدار كشور را مرهون زحمات و تلاش طاقت فرساي پليس دانست و گفت: امنيت نخستين و مهمترين شرط يك زندگي سالم اجتماعي است.

کامرانی صالح افزود: ارتقا امنيت جامعه در گرو تعامل مردم با پليس بوده و بدون مشاركت مردم پليس در خدمت رساني به مردم توفيقي نخواهد داشت.

وی همچنین تعامل و همكاري را لازمه پويايي جامعه دانست و اظهارداشت: تعامل و همكاري مردم با پليس موجب كاهش آسيب هاي اجتماعي و اين امر رضايت بيشتر مردمي را در پي خواهد داشت.

جانشین نیروی انتظامی گیلان با بيان اينكه نيروي انتظامي با تمامي نيرو و توانش همچنان گوش به فرمان ولايت است، اظهار اميدواري کرد كه با تعامل و مشاركت بيشتر مردم شاهد كاهش ناهنجاري درجامعه باشيم.

موتورسيكلت سواران قربانيان اصلي تصادفات جاده اي

وی عنوان داشت: موتورسيكلت سواران به دلیل عدم رعايت نكات ايمني و عدم استفاده از تجهيزات ايمني لازم در صدر قربانيان حوادث ترافيكي در جاده هاي استان گيلان محسوب مي شوند.

کامرانی صالح گفت: طي هفت ماه سپري شده از سال 102موتورسيكلت سوار بر اثر تصادفات مختلف جاده اي جان خود را از دست داده اند و هزار و 273 نفر هم مجروح و روانه مراكز درماني شده اند.

وی افزود: برابر بررسي هاي صورت گرفته بيش از 80 درصد متوفيان تصادفات موتورسيكلت در گروه سني 18 تا 48 سال است و بيش از 60 درصد كشته شدگان نيز متاهل و سرپرست خانوار هستند كه مرگ اين افراد عواقب جبران ناپذيري بر پيكر جامعه وارد مي كند كه با هيچ معيار مادي قابل اندازه گيري نيست.

جانشین نیروی انتظامی گیلان دلیل اصلي مرگ و مير موتورسيكلت سواران ضربات وارد شده به سر دانست و افزود: به سادگي و با استفاده از كلاه ايمني مي توان درصد زيادي از اين مرگ و ميرها را كاهش داد و ضمن اينكه رعايت مقررات توسط موتورسواران به ویژه جوانان در كاهش تصادفات بسيار حائز اهميت است.

وی با بيان اينكه تعصب بنده و همكارانم در اين است كه چرا خانواده ها و موتورسواران با علم اينكه عدم استفاده از كلاه ايمني منجر به مرگ افراد در زمان بروز تصادف مي شود اما با اين حال به طور شگفت انگيزي و با بهانه تراشي غيرمنطقي از كلاه ايمني استفاده نمي كنند، گفت: عدم استفاده از كلاه و عدم رعايت مقررات نخستين آسيب را به موتورسواران و ترك نشين آن وارد مي كند.

کامرانی صالح در ادامه از از راكبان موتورسيكلت خواست براي حفظ سلامت خود در زمان استفاده از موتورسيكلت از كلاه ايمني استفاده کنند.

آشكار شدن هويت راننده پرايد در رانندگي مخاطره آميز براي پليس راه گيلان

جانشین نیروی انتظامی گیلان گفت: رانندگي مخاطره آميز هويت راننده پرايدي را كه در زمان مصرف مواد مخدر رانندگي مي كرد را براي پليس راه استان آشكار كرد.

وی افزود: تيم گشت پليس راه چابكسر اين استان درحين گشت زني و كنترل رانندگان، يك دستگاه خودروي پرايد را كه با انجام حركات مخاطره آميز نظم و ايمني ترافيك را برهم زده بود مشكوك و سپس با بكارگيري ترفندهاي پليسي اين خودرو را متوقف كرد.

کامرانی صالح اظهارداشت: حالت غير طبيعي داشتن راننده موحب درخواست كمك از اكيپ عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر و در نتيجه مشخص شد كه راننده و سرنشين اين خودرو مواد مخدر از نوع شيشه مصرف کرده اند.

وی در ادامه با اعلام اينكه در بازرسي از داخل خودرو لوازم مصرف شيشه (پايپ) و مقدار 52 سانت مواد مخدر از نوع شيشه كشف و ضبط افزود: راننده و سرنشين برای سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند كه در اجراي حكم قضايي راننده به دلیل رانندگي در زمان مصرف مواد مخدر دو ميليون ريال جريمه شد، گواهينامه وي نيز به مدت شش ماه توقيف و 10 نمره منفي نيز درسوابق گواهينامه راننده درج شد.

عدم رعايت قوانين ترافيكي جان راننده پرايد را در شهرستان انزلي گرفت

جانشین نیروی انتظامی گیلان از جان باختن راننده پرايد به دلیل عدم رعايت قوانين ترافيكي در شهرستان انزلي خبر داد.

وی گفت: در پي وقوع يك فقره سانحه رانندگي در خروجي شهر رشت به شهرستان انزلي بلافاصله كارشناسان رانندگي در صحنه حضور يافته و علل وقوع تصادف را مورد بررسي قراردادند.

کامرانی صالح افزود: بررسي هاي اوليه مشخص شدكه سواري پرايد كه از رشت به سمت بندر انزلي در حال حركت بود جهت دور زدن مسير خلاف جهت را انتخاب و با سواري تويوتا پرادو برخورد مي کند.

وي اذعان داشت: در پي وقوع اين حادثه متاسفانه راننده پرايد 50 ساله بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت نموده و سه سرنشين وي نيز به بيمارستان انتقال مي يابند.

جانشین نیروی انتظامی گیلان در ادامه با اعلام اينكه كارشناسان راهور بي مبالاتي در هنگام دور زدن از سوي راننده پرايد را دلیل وقوع اين حادثه دلخراش بيان و از تمامي رانندگان خواست برای سلامتي خود و خانواده هايشان رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي را سرلوحه رفتارهاي ترافيكي خود قرار داده و از عجله و شتاب بپرهيزند.

وی در ادامه پليس را سرپنجه های قدرت حاکمیت دانست و اظهار داشت: این وظیفه سنگینی كه بر دوش پليس است، نيروي انتظامي را وا مي دارد که متناسب با جایگاهش عمل و بر رفتار نیروهای تحت امر خود نظارت مستمر داشته باشد.