چاپخانه های هرمزگان می توانند پاسخگوی نیاز استان در زمینه چاپ باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ابراهیمی ظهر سه شنبه در دومین همایش تجلیل از فعالان صنعت چاپ استان هرمزگان با بیان اینکه صنعت چاپ در تمامی شئون زندگی جامعه و افراد دخیل است، عنوان کرد: امروزه چاپ در بسیاری موارد حرف اول را می زند و ما افتخار می کنیم که در حوزه ای فعالیت می کنیم که با تمام وجود در خدمت جامعه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت چاپ در میان10 صنعت برتر جهان قرار دارد و با وجود کاستی های این صنعت که در کشورمان وجود دارد، فعالان صنعت چاپ باید توجه داشته باشند که در یکی از صنایع برتر دنیا فعالیت می کنند.

معاون دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: فعالان عرصه چاپ طی سال های اخیر با دغدغه ها و چالش هایی مواجه بوده اند که از جمله آن می توان به تحریم ها اشاره کرد که مقداری صنعت چاپ را همچون دیگر صنایع تحت تاثیر قرار داده است.

ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: با توجه به شناختی که از استان هرمزگان دارم، این استان دارای ظرفیت های بالایی در عرصه صنعت چاپ است و قطعا می توان کاستی های های موجود در صنعت چاپ این استان را با برگزاری جلسات و پیگیری کارها، برطرف کرد.

وی گفت: یکی از مباحث مهم در این استان، جذب چاپ مورد نیاز داخل استان است که ما انتظار داریم مجموعه استان هرمزگان از ظرفیت موجود چاپخانه ها در هرمزگان استفاده کنند، چون چاپخانه های استان می توانند، پاسخگوی نیاز هرمزگان در زمینه چاپ باشند.

معاون دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه چاپخانه های هرمزگان حتی می توانند نیاز مطبوعات این استان را رفع کنند، تصریح کرد: بسیاری از نیاز چاپ حتی در بخش اداری استان هرمزگان نیز می تواند توسط چاپخانه های هرمزگان رفع شود و ما از هیچ تلاشی برای توسعه چاپ استان هرمزگان دریغ نخواهیم کرد.

ابراهیمی یادآور شد: امیدواریم ظرفیت های چاپ در کشور آن قدر بالا رود که دیگر نیازی به سایر کشورها و واردات محصولات و کالاهای مربوط به چاپ نداشته باشیم.