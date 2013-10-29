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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

مرتضوی:

خط 2 قطار شهری مشهد یکی از نیازهای اساسی زائران و مجاوران است

خط 2 قطار شهری مشهد یکی از نیازهای اساسی زائران و مجاوران است

مشهد – خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: پروژه خط 2 قطار شهری مشهد یکی از نیازهای اساسی زائران و مجاوران است.

به گزارش خبرنگار مهر،  صولت مرتضوی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: پروژه خط 2 قطار شهری مشهد یکی از نیازهای اساسی زائران و مجاوران است زیرا حمل و نقل یکی از مشکلات این شهر محسوب می شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون در روند اجرای این پروژه با بحران جدی مالی مواجه هستیم و به همین منظور موافقت شد مبلغی را با اجازه شورای شهر مشهد به میزان 900 میلیارد ریال براساس پیشرفت فیزیکی به پیمانکار پرداخت کنیم.

‌مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: هم اکنون حفاری خط 2 متوقف شده زیرا به لحاظ مالی در بحران قرار گرفته ایم.

مسعود بیژنی تصریح کرد: دولت به تعهدات خود در قبال این خط عمل نکرده طوری که سال جاری به 130 میلیارد تومان بودجه نیاز داشته‌ایم اما تنها20 میلیارد تومان آن محقق شد.

وی یادآور شد: با تصویب لایحه 2 فوریت ضرورت تامین مالی قرارداد خط 2 قطار شهری بخشی از مشکلات مالی در این بخش حل خواهد شد.

در جلسه امروز شورای شهر مشهد اعضای کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر و رسیدگی به مناطق کم برخوردار نیز انتخاب شد و بر این اساس غلامحسین صاحبی از کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری، دیمه کار از کمیسیون برنامه و بودجه، قدیری طرقی از کمیسیون حمل و نقل، حجت الاسلام فاطمی از کمیسیون فرهنگی، خاکپور از کمیسیون فنی و عمران و عامری فرد از کمیسیون مشارکت ها در این کمیسیون قرار گرفتند.

کد مطلب 2165246

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