مدیر کل دفتر مطالعات سازمان سینمایی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم سید روح الله حسینی آمده است:

نظر به سوابق علمی و دانشگاهی و آشنایی و اشرافتان به مسائل سینمای ایران و جهان به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر مطالعات، توسعه دانش و مهارت های سینمایی و سمعی و بصری منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از دانش و تجربه نیروهای کارآمد و بررسی عالمانه مسائل صنعت سینمای کشور، گام های مؤثری برای توسعه، روزآمدی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حرکت پر شتاب به سوی "سینمای امید" بردارید. موفقیت های روزافزونتان را از خداوند متعال خواستارم.

سید روح الله حسینی متولد 1357 در خمین و دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران است. وی در حال حاضر مدیر گروه مطالعات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیر کل آموزش بنیاد سعدی است.

از جمله سوابق اجرایی وی می توان به دبیری تحریریه مجله فرانسوی زبان تهران در روزنامه اطلاعات و عضو هیأت مدیره انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه از 1388 تا کنون اشاره کرد.

