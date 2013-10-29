400 نفر دانشجوی جدید از دوره پاییز جذب دانشکده سما نیشابور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیرخانی بعدازظهر سه شنبه در همایش دانشجویان جدید دانشکده مذکور در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، افزود: برای نخستین بار رشته مدیریت خانواده در مقطع کاردانی ویژه بانوان با 15 نفر دانشجو راه‌اندازی شد.

وی اظهار داشت: پروسه تصویب سه رشته کارشناسی مهندسی برق، مهندسی مکانیک خودرو و مهندسی معماری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در دست اقدام است تا به‌عنوان مکمل رشته‌های موجود دانشگاه آزاد اسلامی در خدمت علاقه‌مندان به تحصیل باشند.

معاون دانشگاهی آزاد اسلامی واحد نیشابور یادآور شد: نزدیک به هزار و 350 نفر دانشجو در 17 رشته مقطع کاردانی دانشکده فنی و حرفه‌ای سما نیشابور مشغول به تحصیل هستند.

شیرخانی با اشاره به اینکه دانشکده سما نیشابور دارای هفت هزار مترمربع فضای آموزشی است، اطلاع داد: این دانشکده جزء پنج دانشکده برتر کشور در بین 120 دانشکده سمای ایران است.

وی تصریح کرد: ما با افت تعداد دانشجو در سال‌های گذشته روبه‌رو نبودیم با وجود اینکه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی زیادی در نیشابور و شهرستان‌های مجاور وجود دارند که دلیل اصلی آن، کیفیت برتر ارائه خدمات آموزشی سما نیشابور است.

در همین همایش معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده سما نیشابور به بیان چکیده آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی پرداخت و اضافه کرد: تشریح کامل‌تر آن در دفترچه ورودی به دانشجویان ارائه شده است.

مجید حلاجی در ادامه نحوه استفاده دانشجویان از امکانات آموزشی و پژوهشی نظیر کتابخانه و سایت اینترنتی دانشگاه و طریقه عضویت در تیم‌های دانشجویی نظیر رباتیک را تشریح کرد.

وی اطلاع داد: چهار سال پیاپی جزء چهار تیم برتر مسابقات رباتیک ایران اوپن در بخش رباتیک امدادگر در قزوین و تهران بوده است.

حلاجی اضافه کرد: امکانات آموزشی، پژوهشی و کارگاهی ما چون کارگاه‌های برق، کامپیوتر، رباتیک، الکترونیک و مکانیک خودرو بی‌نظیر است.

وی با بیان اینکه مفهوم کرسی آزاداندیشی هنوز برای دانشجویان باز نشده است و هنوز جای کار دارد، یادآور شد: چون عموم دانشجویان سما شاغل هستند بیشتر به‌دنبال مباحث معیشتی و آموزشی هستند و استقبال مناسبی از این برنامه نشده است.