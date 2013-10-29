سئوال از وزیر اطلاعات درباره ارتباط مسئولان با عوامل فتنه/ نماینده از پاسخ وزیر قانع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاس خارجی مجلس گفت: پس از بررسی آخرین اخبار و گرامیداشت روز پدافند غیرعامل و تقدیر کمیسیون از زحمات و تلاش های نیروهای پرتلاش حوزه پدافند غیرعامل، کمیسیون میزبان وزیر محترم اطلاعات دکتر علوی بود تا به سوالات آقایان یونس اسدی، حسینعلی شهریاری و ایرج ندیمی پاسخ دهد.

سخنگوی کمیسیون در ادامه گفت: یونس اسدی از وزیر اطلاعات پرسید" دلیل عدم رسیدگی به وضعیت نابسامان واحدهای تابعه وزارت چیست؟" که وزیر در پاسخ گفت:" سوال آنقدر کلی و بدون مصداق است که نمی دانیم کجای وزارت یا کدام واحدهای نابسامان است و یکی از برنامه های اصلی بررسی افراط و تفریط ها و اصلاح آن است که این کار شروع شده از جمله انطباق اقدامات سازمان ها و واحدها با شرح وظایف قانونی آنان ؛ چراکه اگر سازمان و واحدهای وزارت دقیقا در چارچوب شرح وظایف قانونی باشد قطعا افراط و تفریط ها و اشکالات مرتفع خواهد شد" که پس از توضیحات وزیر، سوال کننده اعلام قناعت کردند.

وی ادامه داد: همچنین شهریاری دیگر عضو کمیسیون از وزیر اطلاعات پرسید" آیا در سپردن مسئولیت های کلان در کشور، از وزارت اطلاعات استعلام می شود؟

نقوی با بیان اینکه این عضو کمیسیون امنیت ملی نسبتبه عمکلرد برخی مسئولین مرتبط با برخی جریانات مسئله دار از جمله فتنه 88 معترض بوده و آنها را بر خلاف مصالح و امنیت کشور دانست توضیح داد: شهریاری در ادامه سوال خود از علوی پرسید" رفت و آمدهای برخی مسئولین به برخی محافل و یا دیدار با برخی افراد مرتبط با فتنه 88 به صلاح نیست و اینگونه موارد استعلام نمی شود و ضرورت دارد که استعلام شود و مصالح و امنیت نظام و کشور باید لحاظ شود."

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، گفت: وزیر اطلاعات در جواب توضیح داد " مسیر استعلامات کاملا و دقیقا انجام می شود و ارتباط خوبی بین دستگاهها و وزارت وجود دارد و اگر موارد و مصداق هایی وجود داشته باشد، وزارت نظر خود را اعلام می کند و از اقداماتی که برخلاف مصالح و امنیت کشور باشد جلوگیری خواهد شد." و پس از توضیحات وزیر آقای شهریاری اعلام کردند که از پاسخ وزیر قانع شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه که برخی نمایندگان سایر کمیسیون ها نیز حضور داشتند، خاطرنشان کرد: پس از طرح سوالات، اعضای کمیسیون دیدگاههای خود را در مورد حوزه امنیت کشور مطرح کردند،