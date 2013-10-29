قهرمانی ووشوکار اردبیلی در مسابقات جهانی/ درخشش کانوپولیست های استان

به گزارش خبرنگار مهر، ووشوکار ارزنده استان اردبیل در این مسابقات که به میزبانی شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شد با غلبه بر تمامی حریفان عنوان نخست و مدال طلای این رقابت ها را از آن خود کرد.

وی در فینال رقابتهای 65 کیلو به مصاف دیلان ساخو از فرانسه رفت و در دو راند به برتری رسید تا پرچم کشورمان در سالن اسپارتاک شهر سن پترزبورگ به اهتزاز درآید.

دیگر ورزشکار این استان نیز نیز در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا که به میزبانی تهران برگزار شد، توانست صاحب مدال برنز این رقابت ها را به دست آورد.

در این مسابقات که با حضور 16تیم و 450 تیرانداز از جمله قهرمانان صاحب نام المپیک و جهان برگزار شد، مصطفی منتظر علیه در رقابت های جوانان در رده بندی تیمی و در دو رشته صاحب مدال برنز شد.

همچنین در رده بندی انفرادی این رقابت ها منتظر علیه در رشته 50 متر آزاد تپانچه پنجم شد و در رشته تپانچه بادی در رتبه نهم آسیا قرار گرفت.

درخشش کانوپولیست های ملی پوش اردبیلی در آسیا

کانوپولیست های ملی پوش اردبیلی هم در رقابت های قهرمانی آسیا که به میزبانی هند برگزار شد، خوش درخشیدند. در روز پایانی مسابقه های کانوپولوی قهرمانی آسیا، تیم ملی ‏مردان بزرگسالان کشورمان با بهره گیری از ‏سالار محسن زاده و مهدی مهرداد آذر به عنوان بازیکن در ترکیب اصلی و محسن شیخلووند به عنوان مربی اردبیلی در بازی رده بندی مقابل تیم سنگاپور قرار گرفت.

تیم ملی مردان بزرگسالان کشورمان در این دیدار توانست با نتیجه 7 بر 4 حریف خود را پشت سرگذاشته و صاحب ‏مدال برنز بازی های قهرمانی آسیا شود. ‏

پیش از این نیز تیم ملی کانوپولوی جوانان کشورمان در بخش مردان با در اختیار داشتن رضا دباغ اویسی دیگر کانوپولیست اردبیلی عنوان قهرمانی بخش زیر 21 سال این رقابت ها را ‏از آن خود کرده بود.‏

مسابقات بوکس قهرمانی استان اردبیل برگزار شد

مسابقات بوکس قهرمانی استان اردبیل در رده سنی بزرگسالان در سالن شهید آسمانی مجموعه ورزشی تختی اردبیل برگزار شد. در این رقابت ها و در رده بندی تیمی، تیم اردبیل به مقام قهرمانی رسید و تیم های گرمی و پارس آباد به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رده بندی انفرادی این مسابقات نیز در وزن 52 کیلوگرم امیر روشنی صبح، در 60 کیلوگرم مهدی جهانی، در 64کیلوگرم سجاد عادلی و در وزن 75 کیلوگرم نوید گل مرادی از اردبیل، در وزن 56 کیلوگرم میلاد صالحی از پارس آباد و در 69 کیلوگرم مسعود گل محمدی از گرمی به مقام قهرمانی دست یافتند.

همچنین در وزن 81 کیلوگرم شهرام ساریخانی، در وزن 91کیلوگرم وحید جعفری و در وزن به اضافه 91کیلوگرم محمدرضا گرمرودی هر سه از اردبیل مقام قهرمانی و مدال طلای این رقابت ها را از آن خود کردند.

براساس اعلام هئیت بوکس استان اردبیل نفرات برتر این رقابت ها پس از بررسی کمیته فنی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.