به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جمالالدین احمدی سلیمانی، بعدازظهر سه شنبه در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشکده سمای نیشابور در فرهنگسرای سیمرغ این شهر، افزود: دانشجویان باید با منش و رفتار خود مانع تذکر مسئولان شوند.
وی با اشاره به اقداماتی که از سوی دفتر فرهنگ اسلامی اجرایی می شود، اظهار داشت: اجرای اردوهای زیارتی، اعطای وام دانشجویی، کرسیهای آزاداندیشی و برگزاری جلسات مذهبی از طریق دفتر فرهنگ اسلامی اجرایی میشود.
وی بر پیگیری مطالبات دانشجویان تاکید کرد و افزود: دانشجویان حق دارند مطالبات و خواسته های خود را از مسئولان دانشگاه بخواهند.
همچنین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج دانشجویی سما نیشابور با اشاره به عضویت بیش از 200 نفر در این پایگاه، گفت: اعضای بسیج دانشجویی باید سیاسی باشند اما نباید دچار سیاستزدگی و رفتار باندی شوند.
حسن نیکرفتار با تاکید بر جذب حداکثری در بسیج دانشجویی، اطلاع داد: نشریه انعکاس بهعنوان پرشمارترین نشریه دانشجویی شهرستان از سوی بسیج دانشجویی سما نیشابور منتشر میشود.
