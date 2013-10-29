۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۳۳

منش و آداب دانشجویی در دانشکده سما نیشابور پیگیری می‌شود

نیشابور- خبرگزاری مهر: مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده سما نیشابور گفت: منش و آداب دانشجویی بر اساس دستور عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دانشکده پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جمال‌الدین احمدی سلیمانی، بعدازظهر سه شنبه در جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشکده سمای نیشابور در فرهنگ‌سرای سیمرغ این شهر، افزود: دانشجویان باید با منش و رفتار خود مانع تذکر مسئولان شوند.

وی با اشاره به اقداماتی که از سوی دفتر فرهنگ اسلامی اجرایی می شود، اظهار داشت: اجرای اردوهای زیارتی، اعطای وام دانشجویی، کرسی‌های آزاد‌اندیشی و برگزاری جلسات مذهبی از طریق دفتر فرهنگ اسلامی اجرایی می‌شود.

وی بر پیگیری مطالبات دانشجویان تاکید کرد و افزود: دانشجویان حق دارند مطالبات و خواسته های خود را از مسئولان دانشگاه بخواهند.

همچنین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج دانشجویی سما نیشابور با اشاره به عضویت بیش از 200 نفر در این پایگاه، گفت: اعضای بسیج دانشجویی باید سیاسی باشند اما نباید دچار سیاست‌زدگی و رفتار باندی شوند.

حسن نیک‌رفتار با تاکید بر جذب حداکثری در بسیج دانشجویی، اطلاع داد: نشریه انعکاس به‌عنوان پرشمارترین نشریه دانشجویی شهرستان از سوی بسیج دانشجویی سما نیشابور منتشر می‌شود.

