علاقه و عشق نقش اساسی در کارهای فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کوچکی نژاد عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی بهزیستی استان افزود: در این سازمان فرصت های زیادی وجود دارد که امور فرهنگی باید به این مهم توجه ویژه داشته باشد.

وی تصریح کرد: کار فرهنگی کاری سخت است زیرا باید ذائقه های فرهنگی را در جامعه هدف خود سنجید و با کارها و راهکارهای مثبت سطح فرهنگی را ارتقا داد.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به گستردگی فعالیت ها و تعداد زیاد مراکز غیر دولتی تحت نظارت این سازمان گفت: وجود این مراکز فرصت های خوبی را برای کارهای فرهنگی فراهم می آورد و باید از این فرصت ها استفاده کرد و در صورت عدم استفاده موجب تهدید می شوند.

وی در ادامه به نقش فعالیت های قرآنی و فرهنگی در بهبود فعالیت ها و ارتقا انگیزه کاری اشاره کرد و افزود: اینکه بهزیستی در میان 60 دستگاه دولتی عنوان جزء پنجم اداره برتر استانی در زمینه نماز شود می تواند به عنوان نشانه ای از حضور فعال کارکنان بهزیستی و همچنین جامعه تحت پوشش در کارهای دینی و قرآنی دانست.

کوچکی نژاد همچنین به حضور بانوان در عرصه های کاری بهزیستی اشاره کرد و اذعان داشت: هم اکنون در اداره رضوانشهر و انزلی بانوان اکثریت کارمندان آن را تشکیل می دهند و بنابراین برای اقامه نماز جماعت بانوان طلبه حضور دارد.