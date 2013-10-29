کاهش خسارات مراکز حیاتی موجب تضمین استقلال کشور می شود/ محافظت غیرنظامی یا پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، پیشگیری و رعایت تمهیدات، آماده سازی و مصون کردن عوامل انسانی در مقابل هر نوع بحرانی نشان دهنده تدبیر است و در جهان کنونی تعداد و نوع بحران ها و آسیب ها به شدت افزایش یافته و روز به روز در حال گوناگونی بوده بنابراین ضرورت مداخله در خصوص موضوع پدافند غیرعامل کار هوشمندانه ای است.

انجام اقدامات دفاع غیرعامل در جنگ های امروزی به منظور مقابله با تهاجمات دشمن و تقلیل خسارات ناشی از حملات زمینی، هوایی و دریایی یک موضوع بنیادی بوده که وسعت و گستره آن تمام زیرساخت های کلیدی و مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی را در برگرفته و امنیت را به دنبال دارد.

تغییر کیفیت و ماهیت تهدیدات

هادی اعظمی دبیر کنفرانس انجمن ژئوپولتیک ایران و عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد، ظهر سه شنبه در کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران گفت: اهمیت پدافند غیر عامل در دو قرن اخیر به ویژه قرن بیستم، کیفیت و ماهیت و نیز سطح تعدد و تنوع تهدیدات است.

وی ابراز کرد: این تهدیدات چه آنهایی که منشا انسانی دارد و چه تهدیدات طبیعی تغییرات اساسی به خود دیده و گستره جغرافیایی ایران نیز از این تهدیدات مصون نبوده است.

اعظمی عنوان کرد: بعد از انقلاب، ایران بیش از پیش مورد تهدیدات گوناگون قرار گرفته که تجربه هشت سال دفاع مقدس اثبات کرد که این تهدیدات تا چه حد می تواند به ملت و کشور آسیب وارد کند.

جلوگیری از آسیب ها با پیش بینی

دبیر کنفرانس انجمن ژئوپولیتیک ایران تصریح کرد: اگر از قبل برای تهدیدات برنامه مدونی پیش بینی شود تا حد زیادی از صدمات و خسارات گوناگون جلوگیری می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت و موضوع و شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی و واقع شدن در یک موقعیت خاص ژئوپولیتیکی لزوم هم اندیشی درباره مسائل و عرصه های گونانگون این مقوله را فراهم می کند.

اعظمی ابراز کرد: انجمن ژئوپولیتیک ایران 13 سال پیش بر اساس فعالیت های علمی و پژوهشی در رابطه با جغرافیای سیاسی و سیاست روز تاسیس شد.

واکاوی ابعاد پدافند غیر عامل

وی عنوان کرد: انجمن ژئوپولیتیک ایران در ششمین کنگره خود ابعاد و سطوح گوناگون پدافند غیر عامل را مورد واکاوی قرار داده و زمینه هم اندیشی پژوهشگران را فراهم می کند.

دبیر کنفرانس انجمن ژئوپولیتیک ایران اظهار کرد: از 450 مقاله علمی ارسال شده به دبیر خانه کنفرانس ژئوپولیتیک ایران 281 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته و مورد بررسی قرار می گیرد.

شناسایی نقاط ضعف در کنار استحکام بخشی

محمدحسین پاپلی یزدی رئیس کمیته علمی کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران گفت: در کشوری که پر است از امکانات نظامی و اقتصادی و مردمش هم پشتش ایستاده اند وظیفه مسئولان سنگین تر است.

وی ابراز کرد: باید دیپلماسی امان را قوی کرده و هم استحکام سازی کرد و هم راهکار های دیگری برای کاهش آسیب های احتمالی سنجیده شود.

پاپلی یزدی عنوان کرد: باید در کنار استحکام بخشی به شناسایی نقاط ضعفی پرداخته شود که شاید مستقیما به مقوله پدافند غیر عامل مرتبط نبوده ولی پشتوانه های آن را سست می کند.

رئیس کمیته علمی کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف در کشور وجود بروکراسی های اداری دولتی است، اظهار کرد: این موارد باعث نارضایتی مردم شده و آنها را از دولت دور می کند که باید در راستای حل این مشکل در جهت مقوله پدافند غیر عامل کوشیده شود.

حرکت در چهارچوب نقشه جامعه اجتماعی

محمد قصری رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی گفت: جایگاه و کارکرد های پژوهشی پدافند غیر عامل در محیط و ساختار انتظامی کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت تا در محیطی که نیروی انتظامی عهده دار مدیریت آن است بتوان در چهار چوب نقشه جامعه اجتماعی حرکت کرد.

وی با دسته بندی محیط کاربردی فعالیت های پدافندی عنوان کرد: مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل بلایای طبیعی از محیط های عمومی، مقاوم سازی زاغه های مهمات و پادگان ها از محیط های دفاعی و طراحی پیشگیرانه انتظامی معماری شهری و مهندسی جاده های برون شهری از محیط های انتظامی است.

پدافندی خاص برای نظم و آرامش امنیتی کشور

رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ابراز کرد: اگر هر کدام از این محیط ها مورد تهدید قرار گیرد برای نظم و آرامش امنیتی کشور خطر ناک و نیاز مند پدافند خاصی است.

وی اظهار کرد: تهاجم نظامی، ترور، و بمب گذاری، تجاوزات مرزی و تهاجمات فرهنگی، بحران های اقتصادی ، جرائم خرد و سازمان یافته، بی انضباطی اجتماعی و بلایای طبیعی تهدیداتی است که باعث بروز آسیب ها در جامعه می شود.

قصری تصریح کرد: این تهدیدات ممکن است به مراکز حساس و حیاتی کشور و اماکن انتظامی شهری و تجهیزات، سامانه ها و منابع انرژی آسیب وارد کند.

رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی تاکید کرد: برای پیشگیری و مصون سازی از این آسیب های احتمالی باید به طراحی و مقاوم سازی بناها و ذخیره سازی انرژی پرداخته شود و پژوهش های علمی با مهندسی مناسب در سطح ملی توسعه بیابد.

پدافند غیر عامل یا محافظت غیر نظامی

رضا حسنوی دبیر کمیته پدافند غیر عامل وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه و محافظت غیر نظامی است که موجب کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بخران می شود.

وی نقش وزارت علوم و آموزش و پرورش را در پدافند غیر عامل ایجاد زیر ساخت های آموزشی و تربیت مربیان در این حوزه دانست و افزود: 40 مربی تربیت شده و بیش از هزار و 450 کارمند و دانشجو در 23 دانشگاه در این حوزه فعالیت دارند.

حسنوی هدف از تربیت این مربیان را تربیت نیروهای متخصص در حوزه پدافند غیر عامل دانست و عنوان کرد: در شرایط بحرانی و حساس وجود چنین نیرو هایی خیلی در کار آمدی اهداف پدافند غیر عامل تاثیر دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سه پروژه کلیدی در حوزه پدافند غیر عامل در دانشگاه های مالک اشتر، علم و صنعت و تهران با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 400 میلیون ریال در حال اجرا است که وزارت علوم هم از آنها حمایت می کند.

حمایت از مراکز حساس در مواقع بحران و بلایای طبیعی امنیت را تضمین می کند که موجب دور ماندن از رواج فقر و عقب ماندگی و گسترش ناامنی شده که برای رسیدن به آن باید از پدافند غیر عامل بهره جست تا آسیب ها و خسارات مراکز حیاتی و حساس مهم اقتصادی و سیاسی و ارتباطی به حداقل رسیده و استقلال و حاکمیت کشور تضمین شود.

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گزارش : ملیحه زرین پور