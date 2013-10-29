  1. حوزه و دانشگاه
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۴۴

برگزاری جشن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران در 10 آبان

برگزاری جشن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران در 10 آبان

مراسم جشن دانش آموختگان دانشجویان ورودی بهمن 1384 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران جمعه 10 آبان ماه برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در مرکز همایشهای رازی دانشگاه و با حضور دکتر مسعود اعتمادیان رئیس دانشگاه، دکتر شاه حسینی رئیس دانشکده پزشکی و جمعی از اساتید و مسولین دانشگاه به همراه دانش آموختگان پزشکی و خانواده آنان ساعت 17 عصر روز جمعه 10 آبان برگزار خواهد شد.

در اين مراسم نمایش كليپی از دوران خاطره انگيز دانشجويان، اجراي موسيقي و قرائت سوگندنامه دانش آموختگان با همراهي دكتر اتوکش، از اساتيد پيشكسوت دانشگاه از دیگر برنامه های این مراسم است.

به گزارش مهر، این اولین مراسم دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران است که پس از احیای دانشگاه در فروردین ماه 92 برگزار می شود. 

کد مطلب 2165261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها