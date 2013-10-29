برگزاری جشن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران در 10 آبان

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در مرکز همایشهای رازی دانشگاه و با حضور دکتر مسعود اعتمادیان رئیس دانشگاه، دکتر شاه حسینی رئیس دانشکده پزشکی و جمعی از اساتید و مسولین دانشگاه به همراه دانش آموختگان پزشکی و خانواده آنان ساعت 17 عصر روز جمعه 10 آبان برگزار خواهد شد.

در اين مراسم نمایش كليپی از دوران خاطره انگيز دانشجويان، اجراي موسيقي و قرائت سوگندنامه دانش آموختگان با همراهي دكتر اتوکش، از اساتيد پيشكسوت دانشگاه از دیگر برنامه های این مراسم است.

به گزارش مهر، این اولین مراسم دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران است که پس از احیای دانشگاه در فروردین ماه 92 برگزار می شود.