11 هزار دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی ایلام مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همایون مرادنژادی ظهر سه شنبه در سالن جلسات واحد استاني در جمع خبرنگاران در رابطه با نقش رسانه ها در جهت دهی افکار عمومی گفت: رسانه‌ها در جهت دهی به افکارعمومی نقشي بسيار مهم و اثر گذار دارند كه بايد از اين توانايي براي کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور استفاده شود.

وي از نشست خبري خويش با اصحاب رسانه به عنوان يك نشست هم انديشي ياد كرد و اظهار داشت: توجه به آموزش مردم در کنار اطلاع رسانی، وجه اشتراك رسانه و دانشگاه‌ها مي‌باشد كه بايد از اين فرصت به منظور رشد و توسعه استان بيشترين بهره را بگيريم.

وی در ادامه ضمن تشریح رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم است که در سال 1371 با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربهٔ اجرایی هستند تشکیل و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارسد اقدام می‌کند.

وی با بیان این مطلب که دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم اداره می‌شود افزود: هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد به نحوی که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آن‌ها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب کند.

همایون مرادنژادی با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی در هر استان نیز مسئول برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، پشتیبانی‌های کارشناسی، عملیاتی، و نظارتی را بر عهده دارد، بیان داشت: مراکز آموزش علمی کاربردی هیأت مؤسسی(خصوصی) و مراکز آموزشی موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زیرنظر دانشگاه جامع، به قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزهٔ فعالیت و یا شغل افراد تأسیس شده‌ است.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: در همین راستا دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ایلام در سال 84 با یک مرکز آموزشی کار خود را آغاز کرده و هم اکنون بیش از 11 هزار و 500 دانشجو در 13 مرکز آموزش علمی کاربردی استان در مقاطع کاردانی حرفه ای و فنی و کارشناسی حرفه ای و مهندسی فنآوری مشغول به تحصیل هستند که تعداد هفت هزار و 200 دانشجو ورودی ترم های قبل و تعداد چهاز هزار و 300 نفر ورودی جدید و ترم جاری این دانشگاه در استان هستند.

وی با اعلام این خبر که در سال تحصيلي جديد دانشگاه جامع علمی کاربردی استان رتبه اول کشوری در بحث جذب دانشجو را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: در نموداری که بیانگر توزیع دانشجویان جدیدالورود دانشگاه جامع در هر استان به نسبت جمعیت است و در هفته جاری توسط سازمان مرکزی دانشگاه جامع ارائه شده است استان ایلام رتبه اول را احراز گرده است.

تنوع رشته‌های مهارتی و کاربردی دانشگاه جامع علت اصلی استقبال دانشجویان از این دانشگاه

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان،نیاز به مهارت آموزی و تنوع رشته‌های مهارتی و کاربردی دانشگاه جامع را علت اصلی استقبال دانشجویان از این دانشگاه دانست و گفت: با پیگیری های بعمل آمده و توجه مسوولان دانشگاه به توسعه آموزش های مهارتی علمی کاربردی در استان ایلام، خوشبختانه مهرماه امسال تعداد 61 کد رشته محل جدید برای مراکز آموزش علمی کاربردی استان تصویب نهایی شد و در مجموع 375 کد رشته محل هم اکنون در مراکز این دانشگاه در حال اجراست و تدریس می شود.

همایون مرادنژادی با بیان این مطلب که بازنگری در برخی رشته های دانشگاه در استان از اولویت های آموزشی این واحد استانی در سال جاری است و تاکنون دو نشست هم اندیشی در گروه صنعت و گروه کشاورزی در همین راستا با حضور مسئولان استان و کارشناسان مربوطه برگزار شده است، تصریح کرد: رسالت آموزشی و مهارت محور دانشگاه جامع علمی کاربردی ایجاب می کند که تمامی کد رشته های دانشگاه بر اساس نیاز سنجی، مطابق با استانداردهای آموزشی و بر اساس مزيت‌هاي نسبي استان و علاقه دواطلبان تحصیل در مقاطع عالی تعریف و تصویب شوند. وی افزود: تلاش بر اين است كه رشته های نظری و تئوریک و سایر رشته هایی که نیازی به آموزش در آن حوزه ها احساس نشود محدود گردند.

وی در ادامه از تلاش براي برگزاری دوره های کارشناسی ارشد با عناوین مهندسی فن آوری خبره و کارشناسی حرفه ای خبره و مهندسی فن آوری ارشد و کارشناسی حرفه ای ارشد در آینده در صورت شناسايي پروژه‌هاي مسأله محور و همكاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و بنگاه‌هاي اقتصادي استان خبر داد و در خصوص مزيت فضاي آموزشي مناسب براي توسعه آموزش هاي مهارتي گفت: یکی از ضروریات جهت برگزاری دوره های کارشناسی ارشد داشتن فضای مناسب آموزشی است که خوشبختانه پروژه ساخت مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام یک با 10هزار مترمربع زيربنا و تعداد 42 كلاس درس و 16 کارگاه و آزمایشگاه تقریباً اتمام یافته است.

وی ادامه داد: بنای آموزشی و اداری مرکز جهاد دانشگاهی با یک هزار و 390 متر زيربنا در شهر ایلام در حال ساخت است که در همين نيمسال شاهد بهره برداری از فضای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خواهیم بود.

وی افزود: همچنین در شهرستان دره شهر ساختمان آموزشی با زیربنای دو هزار و 200 مترمربع و تعداد 21 کلاس آموزشی و کارگاه و آزمایشگاه مورد بهره برداری قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در ادامه به مهارتي بودن آموزش‌هاي اين دانشگاه را وجه تمايز آن با ساير دانشگاه دانست و عنوان داشت: مدرسان و اساتيد اين دانشگاه هم به تبع بايد ضمن دارا بودن مدارج بالاي علمي از تخصص و مهارت كافي در رشته‌ي تحصيلي خود برخوردار باشند تا بتوانند اين مهارت را به دانشجويان انتقال دهند.

وي با اشاره به اينكه در زمينه جذب مدرسان هم دانشگاه جامع رويكردي متفاوت و كاربردي را در پيش گرفته است، گفت: به منظور شناسايي و جذب هرچه بهتر مدرسان ماهر و متخصص طي فرآيندي پس از بررسي اوليه رزومه و سوابق علمي اين متقاضيان و تأييد اوليه از سوي مراكز آموزش علمي كاربردي تحت نظارت، به منظور بررسي صلاحيت علمي و عمومي، از سوي واحد استاني به مصاحبه‌ دعوت شده و در چهار گروه صنعت، فرهنگ و هنر، خدمات اجتماعي و كشاورزي براي هر گروه بر اساس رشته و تخصص متقاضي، توسط مصاحبه‌ كنندگان با تجربه و داراي مدارج بالا و اعضاء هيأت علمي استان مصاحبه بعمل مي‌آيد و در پايان توسط كارگروه علمي هيئت اجرايي جذب مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تأييد نهايي در اختيار مركز آموزشي مربوطه قرارخواهد گرفت.

همايون مرادنژادي به ارائه آماري در خصوص جذب مدرسان دانشگاه پرداخت و گفت: در سال 91 تعداد 556 مدرس در مراكز آموزش علمي كاربردي استان تدريس داشتند كه با افزايش كد رشته محل‌ و به تبع آن افزايش دانشجويان اين دانشگاه، طي فرآيند جديد دانشگاه از بين 322 نفر متقاضي تدريس تنها تعداد 192 نفر پذيرفته شده كه در مجموع تعداد مدرسان اين دانشگاه به 748 نفر در ترم جاري افزايش يافته است.

رشد کیفیت در دانشگاه

همايون مرادنژادي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين مطلب كه در رشد و توسعه دانشگاه جامع علمي كاربردي استان در تمامي ابعاد، همزمان حفظ كيفيت آموزشي ملاك واحد استاني بوده است، افزود: به منظور ارتقاء كيفيت آموزش، پژوهش، برنامه‌هاي فرهنگي و ساير بخش‌ها با تكيه بر قوانين نظارتي دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي فعاليت مراكز آموزشي تحت نظارت واحد استاني، برنامه های نظارتی مختلفي طي جلسات متعدد كميته نظارت و ارزيابي واحد استاني تدوین و تصويب شد.