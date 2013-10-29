تسريع در تكميل پروژه تالار قرآن همدان/انتقاد از كندي روند اجراي پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامي خجسته عصر سه شنبه در بازديد اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان از روند اجرايي پروژه مركز همايش‌هاي بين‌المللي تالار قرآن با انتقاد از كندي روند اجراي اين پروژه، اظهار داشت: ضروري است عمليات اجرايي پوشش گنبد و تكميل طرح تالار قرآن هر چه سريع‌تر شروع شود.

خجسته بيان داشت: پيش‌بيني مي‌شود اتمام پروژه تالار قرآن همدان تا يك سال آينده ادامه داشته باشد.

وي با بيان اينكه تاكنون براي اجراي اين پروژه 140 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است، افزود: شوراي اسلامي شهر همدان نيز براي تكميل پروژه 50 ميليارد ريال اختصاص داده است.

کمک 30 میلیارد ریالی از اعتبارات استانی برای تکمیل گنبد تالار بزرگ قرآن

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان ادامه داد: مقرر شد مبلغ 30 ميليارد ريال نيز از اعتبارات استاني براي تكميل گنبد تالار بزرگ قرآن كمك شود.

رضا غلامي‌خجسته با بيان اينكه تالار قرآن داراي هشت سالن با ظرفيت هزار نفر است، اظهار داشت: سالن بزرگ تالار نیز حدود هزار و 200 نفر ظرفيت دارد كه در مجموع ظرفيت گنجايش دو هزار و 200 نفر را سالن‌هاي اين پروژه‌ دارد.

خجسته اضافه كرد: در مجموع برآورد اعتبار پروژه تالار قرآن همدان با احتساب قيمت زمين 350 ميليارد ريال هزينه خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه تالار قرآن همدان در سطح كشور بي‌نظير است، گفت: اميد است در آينده‌اي نزديك با راه‌اندازي اين تالار از ظرفيت آن در همايش‌ها و مسابقات بين‌المللي قرآن، علمي و فرهنگي استفاده شود.

انتقاد از كندي روند اجراي پروژه تالار قرآن همدان

رئيس كميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر همدان نیز در اين بازديد با انتقاد از كندي روند اجراي پروژه تالار قرآن، گفت: زمان دقيق اتمام اين پروژه بايد مشخص شود چرا كه مردم انتظار دارند طرح در زمان مقرر به پايان برسد.

حسين قراباغي اضافه كرد: اطلاع‌رساني در خصوص تقويم اجرايي پروژه‌ها امري ضروري است.

در اين بازديد اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان از روند اجرايي پروژه مركز همايش‌هاي بين‌المللي (تالار قرآن) بازديد كرده و موارد را مورد بررسي قرار دادند همچنين معاون فني و عمراني شهرداري همدان به تشريح روند عمليات اجرايي پروژه پرداخت.