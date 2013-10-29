سرشماری ملی کشاورزی در 24 روستای خلخال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یعقوبی عصر سه شنبه در جلسه بررسی روند سرشماری آزمایشی کشاورزی در خلخال اضافه کرد: سرشماری آزمایشی کشاورزی در 31 دهستان کشور از جمله دهستان خان اندبیل غربی واقع در بخش مرکزی خلخال به صورت پایلوت انجام می شود.

وی با بیان اینکه این سرشماری هم اکنون در سطح 30 درصد از روستاهای هدف سرشماری خلخال انجام شده است، ادامه داد: سرشماری کشاورزی از میان 24 روستای خان اندبیل غربی شهرستان خلخال در شش روستای هدف سرشماری انجام شد.



مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری اردبیل تصریح کرد: براین اساس از هزار و 500 خانوار ساکن در 24 روستای دهستان خان اندبیل غربی خلخال 900 خانوار بهره بردار بخش کشاورزی هستند که فعالیت این خانوارها در 9 حوزه از جمله زراعت، باغداری، پرورش دام سنگین و دام سبک، زنبور عسل، کرم ابریشم، ماهی، طیور خانگی و گلخانه مورد سوال آمارگیران سرشماری آزمایشی کشاورزی قرار می گیرد.

وی با اشاره به تداوم سرشماری تا 29 آبان ماه، هدف از انجام این سرشماری را بکارگیری ابزارها و راهکارهای موردنیاز برای برگزاری سرشماری اصلی در سال آینده و شناخت نقاط ضعف و قوت آن برای کاهش خطاهای سرشماری اصلی به حداقل ممکن عنوان کرد.

یعقوبی افزود: تفاوت این سرشماری با سر شماری های قبلی استفاد از فناوری روز توسط آمارگیران بوده و با توجه به استفاده از تبلت برای ثبت آمار و اطلاعات خانوارها هیچ گونه پرسشنامه کتبی مورد استفاده قرار نگرفته و در کنار افزایش سرعت زمان آمارگیری درصد خطای موضوعی نیز به حداقل کاهش یافته است.