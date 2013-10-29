160 هیات قرآنی در واحدهای تولیدی و خدماتی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ابراهیمی مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قرآن و برنامه های قرآنی سرلوحه فعالیت ها و برنامه های فرهنگی این وزارتخانه است تاسیس و راه اندازی هیات‌های قرآنی را قدمی دیگر در راه هر چه مردمی تر نمودن فعالیت های قرآنی و نیز سامان دهی برنامه های قرآنی بر شمرد.

وی گفت: تشکیل و راه اندازی این هیات‌ها با همراهی و مشارکت سازمان دارالقرآن کریم انجام شده است و هیات های قرآنی در 5 واحد تولیدی و خدماتی هر استان که دارای شرایط مساعد بوده اند تشکیل خواهد شد.

ابراهیمی هدف از تشکیل این هیات ها را برنامه ریزی، هدایت و ساماندهی فعالیت های قرآنی در جامعه هدف، تلاش در راستای توسعه کمی و کیفی آموزش های قرآن کریم، تشویق و ترغیب آحاد جامعه هدف به آشنایی هر چه بیشتر و انس با قرآن کریم، شناسایی و ارتقاء سطح نیروهای قرآنی جامعه کار و تلاش و جذب علاقه مندان به فعالیت های قرآنی در سطح جامعه عنوان کرد.

مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عمده فعالیت های این هیات ها که شامل تشکیل محافل تلاوت قرآن کریم، برگزاری کلاس های آموزشی، آماده سازی و ارتقاء اعضا جهت حضور فعال تر در مسابقات قرآن می باشد خاطرنشان کرد: تاسیس این تعداد از هیات ها مرحله اول این برنامه محسوب شده و در مراحل بعد این امر در سایر واحدهای مستعد پیگیری و اجرا خواهد شد.