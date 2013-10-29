برگي از دفتر مفاخر يزد/ مردي كه اخلاق در مقابلش زانو زد

به گزارش خبرنگار مهر، استاد اخلاق، آيت الله سيد روح الله خاتمي، امام جمعه فقيد يزد و اردكان و نماينده امام خميني (ره) در استان يزد، فرزند آيت الله سيد محمدرضا و از نوادگان حاج سيد محمد يزدي از عالمان برجسته سده چهاردهم هجري قمري در يزد است.

پدر و نياكان وي نيز در شمار عالمان ديني بودند و جد مادري او، آيت الله آقا محمد، معروف به اردكاني و متخلص به شيدا، يكي از عالمان گرانقدر و فضلاي برجسته استان يزد بود.

شجره نامه اي كه از آيت الله سيد روح الله خاتمي در دست است، او را به حسن مثني، فرزند امام حسن مجتبي (ع) متصل مي كند.

آيت الله خاتمي در يكي از خاطرات خود در كتاب دانشوران يزد گفته است: "تا ياد دارم، نياكان من در سلك روحانيت بوده اند لذا من هم پس از طي دوران كودكي به تحصيل علوم ديني پرداختم".

سيد روح الله، در شب دوشنبه، دهم رمضان سال 1324 هجري قمري مطابق با 1285 شمسي در اردكان از توابع استان يزد چشم به جهان گشود.

او تا حدود 13 سالگي، عربي و فارسي و بعضي از مقدمات را نزد استادان اردكان و پدر بزرگوارش آموخت و بعد از مدتي به علت استعداد و نبوغي كه از خود نشان داد، تصميم به هجرت ايشان براي ادامه تحصيل و تكميل آن گرفته شد.

نجف و اصفهان، دو گزينه براي سفر ايشان براي ادامه تحصيل بود اما به دليل مشكلاتي كه براي او در سفر به نجف وجود داشت، به اصفهان رفت و 17 ساله بود كه در اين شهر سكني گزيد و در محضر عالماني همچون آيت الله حاج ميرزا علي آقا شيرازي به فراگيري پرداخت.

خود آيت الله در مورد استادانش گفته است: "در اصفهان از محضر استاداني استفاده كردم كه از حيث مقام اخلاق، زهد و عرفان خيلي معروف بودند به ويژه يكي از آنها كه بعد از وفاتش بسيار معروف شد و آقاي مطهري نيز مكرر در نوشته هايش از اين آقا ياد كرده اند، مرحوم حاج ميرزا علي آقاي شيرازي بود كه من از ابتدا با ايشان مانوس بودم ...".

آيت الله خاتمي پس از 12 سال تحصيل و دستيابي به مدارج عالي علمي در اصفهان و قم، در سال 1314 شمسي به زادگاهش اردكان بازگشت. او قصد سفر با پدرش به كربلا و نجف را داشت كه همان زمان سفر به عتبات از طرف دولت ممنوع شد و هرچه تلاش كردند اين سفر براي ايشان ميسر نشد.

خاتمي با وجود جوخفقان رضاخاني به انجام فعاليت هاي ديني همچون اقامه نماز جماعت، تبليغ و ارشاد، بازسازي و تاسيس حوزه علميه اردكان و تدريس به مردم در آنجا همت گمارد او همچنين با همكاري ملا محمد حائري و كاظم ملك افضلي، حوزه علميه اردكان را احيا كرد و تدريس علوم ديني و سرپرستي آنجا را بر عهده گرفت.

اين روحاني زنده دل، در دوران حكومت طاغوت نيز از پيشگامان مبارزه با اين حكومت بود و از سال 1342 شمسي، مبارزات خود را با توزيع اعلاميه هاي امام خميني (ره) در اردكان، انتشار بيانيه و ايراد سخنراني هاي پرشور و ضد رژيم پهلوي، به اين مبارزات شدت بخشيد.

او بعد از جريان 15 خرداد به عنوان رابط امام در اردكان به حساب مي آمد و اطلاعيه هايي را كه از طرف امام صادر مي شد، در بين مردم توزيع مي كرد.

وي پس از ورود امام به ايران به نمايندگي ايشان و امامت جمعه اردكان منصوب شد و پس از شهادت آيت الله صدوقي در تيرماه سال 1361، سمت نمايندگي امام در استان يزد و امام جمعه يزد را بر عهده گرفت.

او در طول دوران هشت سال دفاع مقدس نيز بارها به جبهه هاي حق عليه باطل عزيمت كرد و از كمكهاي مادي و معنوي خود به سربازان دريغ نكرد.

آيت الله خاتمي در طول دوران زندگيش هيچگاه از وجوهات شرعي استفاده نكرد و هميشه از محل كشاورزي و كار در مزرعه ارتزاق مي كرد و همانطور كه در خانواده اي ساده و بي آلايش تربيت شد، زندگي خود را نيز ساده و بي آلايش سپري كرد.

او در زندگي خصوصي، به كسي دستور نمي داد و در كار منزل با ديگران همكاري مي كرد و در صرف بيت المال در زندگي خصوصي بسيار سختگير بود و از چاپلوسي به شدت نفرت داشت.

مناعت طبع، ساده زيستي، مردمداري، تواضع،‌ رقت قلب، احتياط در بيت المال، شجاعت و .. تنها قطره هايي از درياي خصوصيات و اخلاق سراسر كريمانه آيت الله خاتمي بود و همين سجايا بود كه از اكنون از او به عنوان استاد اخلاق ياد مي شود.

آيت الله سيد روح الله خاتمي، پس از 85 سال خدمت مخلصانه به اسلام و انقلاب در آبانماه سال 1367 ديده از جهان فرو بست.

هنوز هم پس از 25 سال از زمان رحلت ايشان، مراسم هاي ساليادي كه در اردكان برگزار مي شود، مملو از جمعيت علاقمند به اين روحاني جليل القدر است.

از وی كتابهاي ارزشمندي همچون روزه‌ راستین، شرح دعای روزهای ماه مبارک رمضان، آینه‌ مکارم، شرح دعای مکارم الاخلاق امام سجاد و چند کتاب دیگر منتشر شده است.

امسال نيز مراسم ساليادي دراردكان و در مزار ايشان برگزار شد.