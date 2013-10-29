پیام اجلاس پیرغلامان حسینی وحدت و یکپارچگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن طاهری در حاشیه مراسم استقبال از کاروان پیر غلامان حسینی در گفتگو با خبرنگاران در امام زاده عبدا... گرگان اظهار داشت: این اجلاس سالیان سال است در کشور با همکاری نهادهای مختلف و کانون مداحان در حال برگزاری است و در روزهای نخست این اجلاس از جماران آغاز به کار کرد و بعد به استانها گسترش یافت.

وی افزود: این شور و حالی که در مراسم استقبال از پیر غلامان دراین امامزاده مطهر دیدیم ناشی از توسعه و گسترش فرهنگ عاشوراست.

وی در ادامه با اشاره به برخی انتقادات به مداحان جوان گفت: قرار نیست مداحان جوان و نوجوان مانند امروز بنده مداحی کند و به فرمایش امیر مومنان حضرت علی (ع) انسان باید فرزند زمان خویشتن باشد.

مداحان نوجوان خطوط قرمز را رعایت کنند

طاهری اظهار داشت: ما همه نوکر یک ارباب هستیم و در مکتب امام حسین (ع) خدمت می کنیم و توصیه ما به مداحان نوجوان و جوان این است که خطوط قرمز را رعایت کنند.

وی گفت: مداحان افرادی هستند که در جامعه مورد احترام هستند و یک حرف ناپسند و توهین به هر کسی از آنان پذیریفته نیست.

مدیر عامل خانه مداحان کشور در پایان با اشاره به اینکه مداحان باید همیشه حرمت عزای سید الشهدا را نگاه دارند گفت: استقبال گلستانی ها از حضور کاروان پیر غلامان بسیار با شکوه و عالی بود وامیدوار هستیم در روزهای آینده هم این اجلاس با شکوه و معنویت هر چه تمام تر در استان ادامه یابد.